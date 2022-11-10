Звезда "Женского квартала" вместе с детьми во время войны уехала в Грузию. Вера поделилась, что муж просил выехать из Украины еще в декабре 2021 года, считал, что начнется большая война, но Кекелия не хотела верить в это.

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Вера Кекелия и Роман Дуда хотели развестись

Из-за разных взглядов на напряженную ситуацию в стране, которая была перед началом полномасштабного вторжения России, между Верой и Романом часто возникали ссоры. Дошло даже до того, что супруги думали подавать документы на развод.

У нас были огромные скандалы, уже даже решали: "Все, будем разводиться". Был момент, когда думали: "Выхода нет – развод". Поставили точку, и ни я, ни Роман не знали, что с этим делать. Мы уперлись друг в друга и словно не слышали. Вроде бы и хотели услышать, но не удавалось,

– рассказала Кекелия.

Когда началась война, Вера выехала с сыном за границу. Тогда она была беременна вторым ребенком. Артистка рассказала, что расстояние пошло на пользу ее отношениям с мужем. За это время оба многое переосмыслили и поняли, насколько нужны друг другу.

"Думаю, что нам это расстояние помогло. Роман остался сам, без нас. Ему тоже было нелегко. Я почувствовала, что мне не хватает Ромы. Четко поняла, что мне лучше с мужем. Когда мы вместе, чувствую больше силы. Я нуждаюсь в этом. Так же как Рома", – призналась Вера.

В августе Кекелия родила второго сына в Грузии. Мальчика назвали Матвеем. Также супруги воспитывают старшего сына – Ивана.

Звездные пары, которые развелись во время войны