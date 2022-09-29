Родители Веры жили в Харькове. Вместе с ними и старшим сыном Иваном два месяца назад певица уехала в Тбилиси. Семья убегала от войны, а также звездная мамочка хотела, чтобы сын родился в безопасности.
Смотрите также Андрей Бедняков прилетел в США и преподнес сюрприз дочери: видео, от которого разревелась Юлия Санина
Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии
Звездная мамочка рассказала, что к рождению детей в Грузии относятся очень ответственно. Ее опыт родов в этой стране был очень положительным. Понравилось отношение врачей и всей бригады, присутствовавшей на родах.
Сейчас Матвею уже 2 месяца, Вера готова возвращаться домой, но возникли проблемы с оформлением документов. Регистрировали новорожденного сына Веры через частный родильный, ей нужно было забрать документы в местной юстиции, перевести на английский и заверить нотариусом. Но самое сложное – получить документы в украинском посольстве.
Когда я пришла в посольство Украины в Грузии, мне нужно было подтвердить, что Матвей гражданин Украины, рожденный в Грузии. И вот этот документ мы ждали месяц в Грузии. После этого можно становиться в очередь на получение паспорта, но эта очередь уже закрыта до декабря этого года,
– рассказала Кекелия.
Вера не хочет несколько месяцев ждать получения паспорта для Матвея, поэтому выбрала более простой вариант – внесла данные новорожденного сына в свой паспорт. Но в таком случае возвращение домой будет сложнее.
Звездные родители, выехавшие с детьми за границу
- Оля Полякова в начале войны уехала с дочками во Францию. Теперь младшая Алиса будет учиться в элитной школе-пансионе, а старшая Мария поступила в престижный музыкальный университет в Великобритании.
- Тоня Матвиенко с дочерью Ниной, которая в этом году пошла в первый класс, живет в Великобритании. Они мечтают о возвращении домой.
- Джамала увезла сыновей в Турцию, сейчас они живут с ее сестрой. Артистка принимает участие в польских "Танцах со звездами", поэтому редко видится с сыновьями. Недавно первенец певицы – Эмир побывал на ее репетиции.