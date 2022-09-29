Родители Веры жили в Харькове. Вместе с ними и старшим сыном Иваном два месяца назад певица уехала в Тбилиси. Семья убегала от войны, а также звездная мамочка хотела, чтобы сын родился в безопасности.

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Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии

Звездная мамочка рассказала, что к рождению детей в Грузии относятся очень ответственно. Ее опыт родов в этой стране был очень положительным. Понравилось отношение врачей и всей бригады, присутствовавшей на родах.

Сейчас Матвею уже 2 месяца, Вера готова возвращаться домой, но возникли проблемы с оформлением документов. Регистрировали новорожденного сына Веры через частный родильный, ей нужно было забрать документы в местной юстиции, перевести на английский и заверить нотариусом. Но самое сложное – получить документы в украинском посольстве.

Когда я пришла в посольство Украины в Грузии, мне нужно было подтвердить, что Матвей гражданин Украины, рожденный в Грузии. И вот этот документ мы ждали месяц в Грузии. После этого можно становиться в очередь на получение паспорта, но эта очередь уже закрыта до декабря этого года,
– рассказала Кекелия.

Вера не хочет несколько месяцев ждать получения паспорта для Матвея, поэтому выбрала более простой вариант – внесла данные новорожденного сына в свой паспорт. Но в таком случае возвращение домой будет сложнее.

Звездные родители, выехавшие с детьми за границу