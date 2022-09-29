Родители Веры жили в Харькове. Вместе с ними и старшим сыном Иваном два месяца назад певица уехала в Тбилиси. Семья убегала от войны, а также звездная мамочка хотела, чтобы сын родился в безопасности.

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Вера Кекелия рассказала о родах в Грузии Звездная мамочка рассказала, что к рождению детей в Грузии относятся очень ответственно. Ее опыт родов в этой стране был очень положительным. Понравилось отношение врачей и всей бригады, присутствовавшей на родах. Сейчас Матвею уже 2 месяца, Вера готова возвращаться домой, но возникли проблемы с оформлением документов. Регистрировали новорожденного сына Веры через частный родильный, ей нужно было забрать документы в местной юстиции, перевести на английский и заверить нотариусом. Но самое сложное – получить документы в украинском посольстве.