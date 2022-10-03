Украинский актер и участник "Танцев со звездами" Константин Войтенко расстался с женой Валентиной. Об этом танцовщица сообщила в социальных сетях. Сам супруг еще не комментировал разрыв брака.
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Костя Войтенко расстался с женой
В инстаграме Валентина Маринина сообщила, что возвращает свою девичью фамилию. Она лаконично объяснила, что произошло.
Эра жизни Валентины Войтенко подошла к концу. Пора прощаться. Я больше не жена Кости. И не хочу носить его фамилию. Наверняка это последний из этапов отсоединения, которых уже произошло немало. Встречайте и запоминайте, Валентину Маринину. Волнующее,
– рассказала танцовщица.
"Мне всегда нравилась моя фамилия, так же как и мои кудри. Возвращаю с ним себе свою уникальность и себя. Силу и защиту рода своего отца. Свою идентичность. Но начинаю новый свой этап. Учитывая весь ценный приобретенный опыт. Прошу, не потеряйте меня. Хотя, если я для вас важна, это вряд ли произойдет", – добавила она.
Валентина Маринина / Фото из инстаграма Валентины
Что известно об отношениях бывших супругов
- Константин и Валентина поженились в 2015 году. В следующем году у них родилась дочь Эмилия.
- При участии Войтенка в "Танцах со звездами" раскрылись детали об их личной жизни. Актер заявил, что поссорился с женой из-за шоу. Тогда он также признался, что супруги разъехались.
- Через несколько недель Валентина заявила, что на "Танцах" врут об их конфликте. Пара якобы разругалась задолго до старта проекта, а их отношения были токсичными уже давно.
- Уже в конце шоу актер рассказал, что пара разлучила нечестность с самого начала. "Когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его". Также он говорил, что помирился с женой и больше не раскрывает никаких деталей личной жизни. Похоже, супруги так и не смогли примириться.