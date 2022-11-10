Волошин известен своими скандальными видео. Теперь к розыгрышам аудитории присоединяется и его жена Анна Тринчер, которая помимо певческой карьеры также развивает личный блог в инстаграмме.

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Тринчер и Волошина раскритиковали за фото с УЗИ

На инстаграмм-страницах влюбленных появились фотографии, на которых Аня держит в руках снимок с УЗИ. На первый взгляд, супруги сообщают, что ожидают пополнения в семье. Провокативна и подпись к фото: "У нас будет мальчик".

Однако если посмотреть на УЗИ внимательнее, то видно, что там изображен котик. Поэтому таким сообщением супруги сообщили, что теперь у них есть домашний любимец. Недавно Анна и Александр отдыхали в Буковеле. Там у дверей ресторана увидели голодного котика. Влюбленные решили забрать его в свою семью.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Но не все подписчики с пониманием отнеслись к такой публикации. Многие обвинили супругов в хайпе.

"Этот постоянный хайп с намеком на беременность уже действительно бесит".

"Хайп на хайпе. Надоело. Просто отпишусь, потому что эта вечная "Санта-Барбара" уже бесит".

"Уже нет слов".

"Но вы меня раздражаете. Детский сад. Уже не интересно".

"Вся жизнь – сплошной хайп. Уже тошнит от этих постоянных пустых интриг".

"Вот вы не на чем просмотры поднять. Жесть".

"Не блог, а цирк".

Скандалы с Тринчер и Волошиным