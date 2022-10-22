Более года отношения между телеведущим Андреем Джеджулой и его женой Юлией Леус были в сверхсложном положении. Модель и блоггерша на днях сообщила о разводе.

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Юлия Леус рассталась с Джеджулой

Теперь бывшая жена Андрея Джеджулы сообщила, что стала официально свободной. По всей видимости, все произошло 21 октября.

Сегодня очень доброе утро. Наконец-то меня развели, теперь официально свободна,

– написала Юлия в социальных сетях.

Юлия Леус добавила, что именно она рассталась с Джеджулой и расплатилась за это. Пока комментариев от шоумена не было.



Юлия Леус о разводе с мужем / Фото с инстаграм-сториз

Отношения между Джеджулой и Леусом