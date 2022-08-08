Имя малыша Вера Кекелия не рассекретила, но фотосессию с ним устроила. Она даже немного засветила его лицо.

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Вера Кекелия родила сына

Вот мы и встретились. Еще один красивый и мужественный мужчина присоединился к нашей семье,

– объявила Вера Кекелия.

"Спасибо вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо вселенной, что я имею семью, в которой все живы и здоровы. Спасибо вселенной, что я имею невероятных друзей и подругу, которая постоянно на связи и каким-то образом, находясь в нескольких тысячах километрах от нас, все равно сделала памятные снимки. Люблю и обожаю", – добавила певица в подписи.

Подруга, о которой написала Вера Кекелия – ее коллега из "Женского квартала" Марта Адамчук. Интересно, что сейчас она в Киеве, поэтому, вероятно, рожала певица не в Украине.

Вера Кекелия с новорожденным сыном / Фото из инстаграма звезды "Женского квартала"

Кстати, первый сын Веры Кекелии Иван родился в мае 2020 года – через три года после свадьбы с певцом Романом Дудой. О второй беременности она объявила в День матери, 8 мая.

Напомним, у пианиста Евгения Хмары тоже недавно родился сын. В 34 года он стал многодетным отцом. Его жена Дарья Ковтун, в отличие от Веры Кекелии, рожала в Украине.