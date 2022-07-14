Около месяца назад певица Наталья Валевская сообщила о расставании с мужем. Теперь она сообщила, что развелась с Владимиром Пригладем официально.
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Наталья Валевская официально развелась
Исполнительница рассказала, что начинает новую жизнь. Она также показала фото со свидетельством развода.
Начинаю жизнь с чистого листа. Друзья, сегодня я официально получила свидетельство о расторжении брака. Так что смело вхожу в новый этап своей жизни, ведь это не конец, а только начало. Для этого случая выбрала платье белого цвета,
– поделилась Наталья Валевская.
"Белый – это самый светлый из цветов, символ чистоты. Он приносит спокойствие и хорошее самочувствие, смягчает эмоции, служит хорошим лекарством против стресса и дает ощущение свободы", – добавила она.
Наталья Валевская / Фото из инстаграма Наталии Валевской
Брак Натальи Валевской
- Владимир Пригладь и Наталья Валевская познакомились в одном из ресторанов. Как рассказывала артистка, он сразу увидел и обратил внимание. Человек трижды признавался ей в любви и предлагал выйти замуж, пока она не согласилась.
- Владимир стал не только мужем Натальи, но и ее продюсером. За время брака супруги так и не стали родителями. Все из-за аборта, который сделала певица в 2003 году из-за патологии ребенка. Звезда впоследствии пожалела об этом и делала несколько операций, чтобы стать мамой.
- 6 июня Наталья Валевская сообщила, что разошлась с мужем после 18 лет брака. Причин она не назвала.