Умерла Елизавета II: биография легендарной монархини

Умерла королева Великобритании Елизавета II. Она была главным символом мировой монархии 70 лет, находившейся на престоле.

Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, а также 14 стран Содружества наций имела долгую и насыщенную жизнь. Все ее основные детали читайте в материале 24 канала.

Важно Умерла королева Великобритании Елизавета II – она правила 70 лет

Ранние годы и детство Лилибет

Будущая королева Великобритании Елизавета II начала свой жизненный путь 21 апреля 1926 года в Лондоне. Девочке суждено было родиться в семье с "голубой кровью", ведь ее родителями стали принц Альберт, герцог Йоркский и герцогиня Йоркская – Елизавета Боуз-Лайон.

Интересно, что полное имя Елизаветы II – Элизабет Александра Мэри Виндзор. Свои имена она получила в честь матери, королевы Александры – прабабушки по отцовской линии и королевы Мэри – бабушки. В семье ее любили называть ласковым именем Лилибет – так теперь зовут дочь Меган Маркл и принца Гарри.

Принцесса Елизавета была третьей в очереди на престол Королевства, ведь право подражания сначала должно было перейти к ее дяде Эдуарду – принцу Уэльскому, а затем к отцу – герцогу Йоркскому. Никто и не думал, что принцесса Елизавета Йоркская когда-нибудь станет королевой.



Принцесса Елизавета вместе с родителями и сестрой Маргарет / Фото Getty Images



Королева Елизавета II в детстве / Фото Getty Images

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Наследница престола

Эдуард отрекся от престола в 1936 году. Тогда по праву стал королем отец Елизаветы – Георг VI (такое имя ему дали при коронации). Она получила возможность быть наследницей трона. К образованию будущей королевы относились очень придирчиво, поэтому она получала знания дома.

Первые шаги в управлении государством Елизавета начала делать во время Второй мировой войны. Во время "Детского часа" BBC тринадцатилетняя принцесса впервые обратилась к эвакуированным детям со словами поддержки. Мать принцессы Елизаветы была против того, чтобы девочки покидали страну.

Дети никуда не могут ехать без меня, я никогда не оставлю короля, а король никогда не покинет свою страну,

– заявила тогдашняя королева Елизавета.



Еще тогда принцесса Елизавета отбывала военную службу / Фото Getty Images

Чувствуя свой долг перед родным государством и его людьми, в 1945 году молодая монархиня присоединилась к Женской Вспомогательной Территориальной Службе, где выучилась на водительницу и получила звание лейтенанта. Так Елизавета стала первой женщиной в королевской семье, несущей военную службу.

История любви Елизаветы II и принца Филиппа

Принцесса Елизавета познакомилась со своим мужем – принцем Филиппом еще в 13 лет. Молодой и симпатичный военный сразу пришелся по душе монархине, так что общение с ним она долго поддерживала.

Сам Филипп тоже имел благородное происхождение, ведь он был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции – Георга I. Интересно, что бабушкой принца была Ольга Константиновна Романова, внучка императора Николая I.

В 1946 году Филипп решается попросить у отца Елизаветы – Георга VI руки молодой принцессы. Получив благословение и согласие, пара вышла замуж уже в 1947 году. К слову, перед заключением брака принц Филипп перешел в англиканство и отказался от всех предыдущих титулов и возможностей, чтобы его потомки носили его фамилию.



Роскошная свадьба Елизаветы II и принца Филиппа / Фото Getty Images

Хотя свадьба влюбленных пришлась на тяжелое послевоенное время, венчание монархов стало грандиозным событием тогдашнего общества. Молодые обручились в Вестминстерском аббатстве и там Елизавета произнесла Филиппу присягу, в которой пообещала прислушиваться к своему мужу. Людей всколыхнул такой поступок невесты, ведь, по логике, после того, как принцесса станет королевой, мужчина должен повиноваться ей, а не наоборот.

У супругов родилось четверо детей:

Чарльз, принц Уэльский;

принцесса Анна;

принц Эндрю герцог Йоркский;

принц Эдуард, граф Вессекский.

Кроме этого, Елизавета и Филипп имели счастье встретить восемь внуков и одиннадцать правнуков.



Королевская семья / Фото Getty Images

Пара Филиппа и Елизаветы считали образцом отношений, в которых присутствуют понимание, уважение и любовь. Их союз стал самым длинным королевским браком в мировой истории, пока смерть Филиппа в апреле 2021 года не разъединила их.

Восхождение на престол

Елизавета взошла на престол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в 1952 году после смерти отца Георга VI. Трагическое известие об уходе в вечность отца застало Елизавету врасплох. Тогда монархиня вместе с принцем Филиппом отдыхала в Африке.

Уже вернувшись в Великобританию, Елизавета активно готовилась к восхождению на престол. Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года и стала настоящим событием в жизни страны, поскольку впервые подобное мероприятие транслировалось на телевидении.

Коронация Елизаветы II: смотрите видео онлайн

После передачи короны, теперь уже Елизавета II, возложили и другие обязанности – она стала главой Содружества наций и должна была приобщаться к правлению семи стран: Великобритании, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, Пакистану и Цейлону.

Также королева получила полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, Лорда Острова Мэн, Верховной управительницы Церкви Англии, Защитницы веры, Герцогини Нормандии.



Елизавета II вместе с принцем Филиппом после коронации / Фото Getty Images

Елизавета II правила в довольно непростые времена для Великобритании: начиная с появления телевидения, развитие Холодной войны, финансовых кризисов до Брекзита, референдума о независимости Шотландии и пандемии COVID-19.

Большинство британцев очень благосклонно относились к фигуре королевы и она даже входила в список самых популярных монархов в мире. Однако были моменты, когда волна общественного возмущения просто "накрывала" королевский двор. Так, когда мир ошеломила трагическая смерть принцессы Дианы – первой жены принца Чарльза, старейшего сына Елизаветы II.

Елизавета II за время своего правления сменила 15 премьер-министров Великобритании – 6 августа она приняла отставку Бориса Джонсона и назначила Лиз Трасс .

Любимые занятия королевы Елизаветы II

Одним из самых известных хобби Елизаветы II было разведение собак . В детстве будущей королеве подарили щенка корги и эта порода настолько пришлась по сердцу монархине, что она в течение жизни не расставалась с этими песиками.



Королева Елизавета II и с собакой корги / Фото Getty Images

В молодости королева любила активные виды спорта, поэтому занималась верховой ездой . и плаванием, по которому даже получила сертификат и имела знание спасения утопленников.



Хобби Елизаветы II / Фото Getty Images

В своем статусе Елизавета II много путешествовала и очень любила это, ведь знакомилась с новыми странами и их культурой. На ее счету более 325 зарубежных визитов, а за время своего правления Елизавета посетила более 130 стран. Еще с детства монархине прививали любовь к иностранным языкам, поэтому она свободно говорила по-французски.



Елизавета II очень любила оригинальные шляпки / Фото Getty Images

Королева обожала стильно одеваться и именно она сделала "изюминкой" своего образа яркие шляпки. К слову, женщина активно поддерживала отечественные кутюрье и способствовала их творческому развитию.

Несколько необычных фактов о британской королеве:

Елизавета II не давала интервью,

она часто пила алкоголь, но в небольшом количестве,

имела три любимых замка – Виндзорский, Сандрингем и Балморал,

имела только один выходной – на Рождество,

к королеве нельзя было прикасаться мужчинам – это мог делать только принц Филипп,

9 сентября 2015 стала монархом, который правил дольше всего в Великобритании.

Ухудшение состояния здоровья королевы

, как Елизавета II поддерживала Украину. Великобритания, безусловно, стала союзником Украины во время Великой войны, в то же время нас поддерживали даже члены монаршей семьи. Елизавета II сделала немалое пожертвование на гуманитарные нужды, поздравляла с Днем Независимости и одевалась в наряды сине-желтого цвета.

Уже не в первый раз Елизавете II становится ужаснее. Еще в прошлом году осенью пошли слухи об ухудшении состояния здоровья королевы. Тогда она впервые за 17 лет вышла на публику с тростью. Затем Ее Величество провело ночь в больнице, были отменены несколько публичных выходов. Борис Джонсон тогда заверил, что с Елизаветой II все хорошо, ей просто нужно больше времени отдыхать. После тревожных новостей о здоровье уже 17 ноября королева провела первую встречу офлайн и вернулась к работе.

8 сентября Ее Величества снова стало хуже. Врачи были озабочены ее самочувствием, поэтому постоянно присматривали за королевой. С ней находились ее дети и внуки, принц Гарри тоже срочно отправился в Шотландию.

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