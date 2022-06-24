Из-за проблем с мобильностью Ее Величество пропустило немало торжественных мероприятий, даже несколько событий к своему платиновому юбилею на троне. Однако, похоже, запреты врачи отменили, и спустя девять месяцев, в возрасте 96 лет Елизавета II снова вернулась в любимый конный спорт.

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96-летняя королева Елизавета II ездит верхом

"Королеве понравилось снова сидеть на коне. Снова ехать верхом – отличный признак после всех забот за здоровье монарха. Снова сесть в седло в 96 лет – это удивительно", – передают британские инсайдеры.

Интересно, что в последний раз королева Елизавета II показывалась публике 22 июня. Она провела аудиенцию в Виндзорском замке с губернатором Нового Южного Уэльса Маргарет Бизли, на которую надела цветочное желто-синее платье.

Почему Ее Величеству запрещали садиться в седло