Новые фото Елизаветы II разлетелись по сети, ведь впервые за много лет ей пришлось воспользоваться тростью. Более того, в церковь в Вестминстерском аббатстве она вошла не через главный вход, а более коротким путем.

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Как информирует Hello, Букингемский дворец отказался комментировать последний выход Ее Величества. Да, неизвестно, что заставило Елизавету II взять в руки трость – старая травма или пожилой возраст.

Напомним, 18 лет назад королева Елизавета II перенесла операцию на правом колене после того, как упала и повредила связки. После хирургического вмешательства она два года, с 2003-го до 2004-го, выходила в свет с тростью.

Добавим, праздничную службу в Вестминстерском аббатстве провели к 100-летию Королевского британского легиона. Это благотворительная организация, которая финансово, социально и эмоционально поддерживает ветеранов Вооруженных сил.

На публику Ее Величество вышла с 71-летней дочерью – принцессой Анной. Последний раз они появлялись вместе в июне в рамках тура по Шотландии.

Образ королевы Елизаветы II с тростью

На службу в Лондоне Ее Величество надела пальто любимого темно-синего цвета. Под верхнюю одежду с золотыми пуговицами она подобрала платье с мелким узором, элегантную шляпку с цветами и теплые варежки.

95-летняя Елизавета обула черные лоферы и прихватила брендовую сумку от люксовой марки Launer London. Из аксессуаров на ней серьги с жемчугом, колье, брошь с сапфирами и бриллиантами.

Заметим, Елизавета II обожает яркие образы. На днях она прибыла на официальное мероприятие в морковном пальто и шляпке.

Елизавета II с тростью / Фото Getty Images

Елизавета II с тростью / Фото из инстаграма королевской семьи