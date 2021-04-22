Фото обнародовали представители Королевского Виндзорского конного шоу, добавив трогательное поздравление. На фотографии, которую общественность увидела впервые, королева Елизавета II позирует среди любимых нарциссов, держа за уздечку двух роскошных лошадей. Она улыбается и выглядит счастливой.

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Для съемки Ее Величество выбрала сдержанный аутфит. На ней приталенная стеганая куртка темно-синего цвета с накладными карманами и клетчатая юбка. Благодаря желтым полоскам низ прекрасно гармонировал с яркими нарциссами на заднем фоне.

"По случаю 95-летия Ее Величества королевы Комитет и шоу-офис хотели бы послать Ее Величеству наилучшие пожелания", – говорится в публикации.

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