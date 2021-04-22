Фото обнародовали представители Королевского Виндзорского конного шоу, добавив трогательное поздравление. На фотографии, которую общественность увидела впервые, королева Елизавета II позирует среди любимых нарциссов, держа за уздечку двух роскошных лошадей. Она улыбается и выглядит счастливой.
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Для съемки Ее Величество выбрала сдержанный аутфит. На ней приталенная стеганая куртка темно-синего цвета с накладными карманами и клетчатая юбка. Благодаря желтым полоскам низ прекрасно гармонировал с яркими нарциссами на заднем фоне.
"По случаю 95-летия Ее Величества королевы Комитет и шоу-офис хотели бы послать Ее Величеству наилучшие пожелания", – говорится в публикации.
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Как королева Елизавета II отметила свое 95-летие
- Из-за смерти принца Филиппа Ее Величество нарушила королевскую традицию в день рождения. Ни сама Елизавета II, ни Букингемский дворец, ни члены монаршей семьи не делились ее официальными портретами и новыми фото.
- Праздник в период траура по мужу она провела в Виндзорском замке. Из-за большой потери и пандемии коронавируса все публичные процессии были отменены, однако к Елизавете II присоединились родные и близкие. Среди них не было принца Гарри, который не дождался дня рождения бабушки и поспешил к Меган Маркл.
- В день своего 95-летия Ее Величество впервые после смерти Филиппа прервала молчание и поблагодарила мир за поддержку в такой непростой для их семьи время.