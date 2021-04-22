По крайней мере, так утверждают инсайдеры издания. Выяснилось, что Меган связалась с британской королевой с помощью онлайн-связи. Вместе с ней был ее сын Арчи, которого королева не видела вживую еще с осени 2019-го года, когда отвезла его в США к матери. Впрочем, присутствовал ли Гарри во время разговора – неизвестно.
К слову Не хотела быть в центре внимания: почему на самом деле Меган Маркл не прилетела в Британию
В частности инсайдер издания добавил, что Меган Маркл ежедневно созванивалась с Гарри, пока тот был в Великобритании с 11 по 20 апреля. Туда он впервые за год прилетел, чтобы почтить память своего дедушки принца Филиппа, который умер 9 апреля. На похоронах Гарри впервые за год также увидели в составе всей королевской семьи. Жена принца знала, что поездка в Британию Гарри будет сложной, поэтому Меган всячески пыталась его поддерживать.
Была ли Меган Маркл на похоронах?
Сразу же после смерти принца Филиппа в сети стало известно, что на похороны принца Филиппа в Лондон полетит только принц Гарри. Меган Маркл вынуждена была остаться в Монтесито, США, поскольку врач ей запретил путешествовать на большие расстояния из-за беременности. Впрочем, она нашла способ, как выразить свое сожаление по поводу потери дедушки мужа. Она передала королевской семье особый венок, который состоял из символических цветов, а также записку с соболезнованиями. Венок разместили рядом с другими в часовне Святого Георгия во время панихиды.
Венок от Меган Маркл второй справа / Фото Getty Images
- Напомним, что напряжение между семьями Меган и Гарри и королевской семьей возникло после того, как супруги решили отойти от королевских обязанностей в начале 2020 года.
- В феврале 2021-го пара подтвердила свое намерение иметь автономию, а также рассказала о закулисье британской семьи в интервью с Опрой Уинфри.
- Там Меган Маркл призналась о расизме в семье, о чрезмерно строгих правилах и внимании прессы,которое склоняло Меган к суициду.
- Относительно Елизаветы II, то Меган Маркл отмечала, что у нее всегда были теплые и приятные отношения с королевой, и она часто чувствовала себя с ней как со своей бабушкой.