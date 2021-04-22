Фото оприлюднили представники Королівського Віндзорського кінного шоу, додавши зворушливе привітання. На світлині, яку громадськість побачила вперше, королева Єлизавета ІІ позує серед улюблених нарцисів, тримаючи за вуздечка двох розкішних коней. Вона усміхається і виглядає щасливою.

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Для зйомки Її Величність обрала стриманий аутфіт. На ній приталена стьобана куртка темно-синього кольору з накладними кишенями та картата спідниця. Завдяки жовтим смужкам низ чудово гармоніював з яскравими нарцисами на задньому тлі.

"З нагоди 95-річчя Її Величності королеви Комітет та шоу-офіс хотіли б надіслати Її Величності найкращі побажання", – йдеться в публікації.

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