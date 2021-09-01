Украинские звезды скучают по лету: каким его вспоминают Каменских, Горбунов и Решетники

Лето 2021 года, как и предыдущее, было карантинным, однако ограничения были куда слабее. Так, звезды украинского шоу-биза успели отдохнуть за границей и дать много концертов для любимой публики. Как они вспоминают самое яркое время года, узнавайте дальше.

Во вторник, 31 августа, соцсети наполнились ностальгическими сообщениями пол лету. Знаменитости не стали исключением. Певицы Настя Каменских, Ирина Федишин, Санта Димопулос, шоумены Юрий Горбунов и Владимир Остапчук и жена Григория Решетника трогательно подытожили лето 2021 года.

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Настя Каменских

Этим летом певица успела не только отдохнуть за границей, но и дать десятки концертов в разных уголках Украины и мира. По итогам Насти Каменских, она:

проводила теплые летние вечера с близкими, с которыми смеялась, танцевала, пела и играла в игры;

отдохнула в Хорватии – одной из любимых стран с каменными улочками и счастливыми людьми;

посетила десятки городов с концертами, проехав ради фанатов 20 тысяч километров.

Это лето было странным и подарило мне столько счастья и любви. И я обязательно сохраню его в своем сердце. Спасибо, лето! Было классно,

– завершила Настя Каменских.

Юрий Горбунов

51-летний шоумен тоже ностальгирует по лету. Не удивительно, ведь в августе состоялась одно из самых знаковых событий в жизни Юрия Горбунова – Катя Осадчая родила ему второго сына.

"Лето благодарим тебя за все! Ты было замечательным! До встречи в следующем году", – написал ведущий, дополнив пост новыми фотографиями с женой, 4-летним Иваном и новорожденным малышом.



Юрий Горбунов с Осадчей и младшим сыном / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма шоумена



Юрий Горбунов на отдыхе с Катей Осадчей / Фото из инстаграма шоумена

Ирина Федишин

Певица из Львова рассказала, что этим летом успела многое. "У меня лето было максимально насыщенное – работой, хорошими встречами и морем", – поделилась Ирина Федишин. К лаконичному сообщению она добавила кадры из семейного отпуска в Болгарии, который устроила в начале августа.



Ирина Федишин в Болгарии / Фото из инстаграма певицы

Кристина Решетник

Многодетная семья Решетников не спешит ностальгировать по лету. Пока все звездные родители ведут детей в школу, супруги с тремя сыновьями отдыхают в Турции.

По словам блогера, они не специально пропустили День знаний в Украине. Дело в том, что конец августа и начало сентября – единственное время, когда ее звездный муж Григорий Решетник может уйти в отпуск.

Наше лето заканчивается сегодня. Но начинается не менее крутая осень,

– заявила Кристина Решетник в инстаграме.



Григорий Решетник с женой в Турции / Фото из инстаграма Кристины

Владимир Остапчук

Популярный шоумен не стал рассказывать, чем ему запомнилось лето 2021 года. Хотя, Владимиру Остапчуку есть что вспомнить – хотя бы отпуск в Греции на красивом острове Крит.

Однако в последней летней публикации ведущий опубликовал видео, которое снял с женой Кристиной Горняк на территории своего жилого комплекса в Киеве. Остапчук показал пикник с книгами и фруктами, который они устроили на зеленом газоне.

Санта Димопулос

"Даже пятница 13 не звучит так, как 31 августа. Прощай, мое волшебное лето", – написала звезда в инстаграме. На фото, которое сопровождает лаконичный текст, Санта Димопулос позирует на Лазурном берегу в сплошном купальнике цвета морской волны.

Лето победительницы "Танцев со звездами" и впрямь было волшебным. Во время отдыха во Франции она успела засветится на светском мероприятии с Шэрон Стоун и Орландо Блумом и послушать Элтона Джона в одном из элитных ресторанов на побережье.



Санта Димопулос на Лазурном берегу / Фото из инстаграма звезды