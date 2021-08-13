Сезон летних отпусков в разгаре! Уже немало звезд успели присоединиться к украинцам, которые отдыхают на побережье моря или океана заграницей. Среди них и знаменитая супружеская пара Потапа и Насти Каменских.
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В этом году влюбленные полетели на море большой компанией. Вместе с ними были родные и друзья. Все отдыхали в солнечной Хорватии. Утром они отдыхали на море, плавали, загорали, а вечером изучали самые интересные и красивые места этой страны.
Потап и Настя в браке сохраняют страсть и романтику, поэтому, где бы ни были, всегда находят время, чтобы побыть вдвоем. На этот раз не было исключения. Оба делились с поклонниками фотографиями, где показывали самые яркие моменты отдыха.
Вечером Каменских надевала красивые платья или костюмы, делала прическу, макияж и отправлялась на прогулку с любимым. Ранее артистка рассказывала, что даже на отдыхе всегда ухаживает за собой, так как мужу это очень нравится. Поэтому, когда большинство ее коллег отдыхают от косметики и укладок, NK поражает безупречным внешним видом.
Редакция Showbiz 24 подготовила для вас подборку фото Потапа и Насти из Хорватии, которые они публиковали в сети.
Фото Потапа и Насти Каменских из Хорватии
Настя Каменских и Потап в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Настя Каменских и Потап в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото из инстаграма Потапа
Потап и Настя Каменских в Хорватии / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму NK
Настя Каменських і Потап у Хорватії / Фото з інстаграму NK