Чета украинских ведущих Григорий и Кристина Решетник решили поймать последнюю возможность отдохнуть летом, поэтому устроили еще один отпуск. Яркими фотографиями они делятся на страницах в инстаграме.
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Решетники в Турции
Григорий и Кристина Решетник для курорта выбрали Турцию, в которой еще не отдыхали этим летом. На отдых они отправились с тремя сыновьями – Иваном, Дмитрием и Александром.
Семейство поселилось на роскошной вилле с большим бассейном на фоне пальм и садов. Они уже сделали несколько семейных фото, на которых довольно позируют в бассейне. Григорий Решетник поделился, что очень долго ожидал отпуск, ведь в последнее время работал без выходных.
Особенно сети понравилось фото старших сыновей супругов. На снимках они эффектно прыгают в воду.
Григорий Решетник с семьей / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Григорий Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Григория Решетника
Кристина Решетник с сыновьями / Фото из инстаграма Кристины Решетник
Где также отдыхали Решетники
- В конце апреля – начале мая семья наслаждалась теплым солнцем и океаном на Мальдивах. Тогда младшему сыну супругов было всего 5 месяцев. Даже Пасху Решетники провели на островах.
- Уже летом семья не отправлялась на зарубежные курорты, а выбирала украинские города. Например, в июле Григорий и Кристина вместе с маленьким сыном отдыхали в Одессе. Старшие сыновья пары проводили время у бабушки и дедушки.