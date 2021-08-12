Пока сезон летних отпусков в разгаре, знаменитости активно распространяют фотографии с украинских и зарубежных курортов. Ирина Федишин хотела отдохнуть на берегу моря с самыми родными и ее мечта осуществилась.

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Образ Ирины Федишин

Артистка позировала на камеру на набережной. Для прогулки она выбрала короткие джинсовые шорты и голубой верх от купальника. Такую одежду совместила с белой летней обувью.

Волосы артистка вложила в легкие локоны, которые красиво развевались на ветру. На лице сделала макияж с акцентом на губах.



Пляжный look Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы



Пляжный look Ирины Федишин / Фото из инстаграма певицы

Ирина Федишин в Болгарии

Звезда призналась, что сомневалась в том, что этим летом удастся отдохнуть на море. Когда появилась возможность, Ирина решила все-таки отправиться на отдых.

Текст публикации Ирины Федишин:

Думала, что этим летом уже не побываю на море. Но появилось свободное окошечко и, долго не думая, мы собрали вещи, сели в авто и поехали. Хотели так, чтобы было удобно с детками и не очень далеко. Рассматривали Хорватию, но нашим большим бусом горами и узкими улочками не очень удобно. В Черногорию нужно лететь, а времени выбирать путевки и дни вылета из Киева не было. Турция горит, а в Грецию далеко на авто. Нам просто хотелось семейного отдыха. Поэтому мы взяли родителей, сели в автомобиль и поехали в Болгарию.

Солнечная страна, теплое море, вкусная еда, приятные цены. Заряжаемся положительными эмоциями и кайфуем от времени, проведенного вместе. А это так круто, отдыхать с самыми родными.