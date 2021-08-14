До окончания лета осталось всего лишь полмесяца. Украинские звезды ловят последние мгновения тепла и устраивают отпуска. На днях украинский телеведущий Владимир Остапчук и его жена, нотариус Кристина Горняк, отправились в Грецию.

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Владимир Остапчук отдыхает с женой

О поездке за границу шоумен рассказал в инстаграм-сториз. Вечером 13 августа Владимир и Кристина полетели на остров Крит. По словам Остапчука, дорога заняла всего 2,5 часа, а часовой пояс на острове – такой же, как и в Украине. Поэтому паре не было необходимости долго адаптироваться.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк перед полетом / Фото из инстаграм-сториз

Владимир Остапчук поделился, что в аэропорту избирательно делают ПЦР-тесты, а вакцинированных сразу пропускают.

Напомним, что в конце июня телеведущий вакцинировался первой дозой CoronaVac, а около недели назад – второй. А вот его жена Кристина выступает против прививки.



Кристина Горняк в аэропорту / Фото из инстаграм-сториз

Через полчаса супруги прибыли в 5-звездочный отель Aldemar Royal Mare с видом на море и сады. Уже на следующий день, то есть 14 августа, Владимир и Кристина наслаждались местной кухней, плавали в бассейне и наблюдали за морем.



Вид из номера Остапчука и Горняк / Фото из инстаграм-сториз

Какие страны выбирают для отдыха украинские звезды