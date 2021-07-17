На светский вечер Санта Димопулос попала благодаря подруге Анне Андрес – знаменитой модели и обладательнице титула "Мисс Украина 2014". Она вышла замуж за французского бизнесмена и поселилась на Лазурном побережье. Экс-учаснице группы "ВИА Гра" посчастливилось отдыхать там с семьей.

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На красную дорожку светского мероприятия amfAR подруги вышли после голливудской актрисы Шэрон Стоун и ее 21-летнего сына Роана. Звезда "Основного инстинкта" стала ведущей благотворительного аукциона.

Гостями вечеринки были актер Орландо Блум, успешный режиссер Спайк Ли, оскароносная актриса Реджина Кинг и другие звезды киноиндустрии. Мероприятие завершилось фантастическим перформансом многократной обладательницы Грэмми Алиши Киз.

Санта Димопулос на светском мероприятии с Шэрон Стоун: смотрите видео онлайн​

Образ Санты Димопулос на светском мероприятии

Накануне вечеринки победительница "Танцев со звездами" упала во время пробежки, разбив колени, локти и плечо, поэтому раны пришлось маскировать.

Поэтому Санта Димопулос появилась на красной дорожке в приталенном черном платье с глубоким декольте и разрезом до бедер. Ее наряд украшен золотыми булавками.

Платье прекрасно сочеталось с трендовыми босоножками с золотистыми пряжками. Образ Санта Димопулос дополнила крошечной сумочкой черного цвета и самыми дорогими украшениями из собственной коллекции – серьгами и кольцами с бриллиантами.

Санта Димопулос / Фото JetSetter.ua

К слову, макияж в стиле smoky eyes экс-учасниця "ВИА Гры" сделала сама, тогда как за прической обратилась к профессионалу. Длинные волосы красавицы стилист собрала в высокий хвост.



Санта Димопулос с Анной Андрес / Фото с инстаграм-Сторис звезды​