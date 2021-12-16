Творчество вне номинаций, – Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022
Источник:инстаграм Тины Кароль
Недавно оргкомитет YUNA-2022 объявил номинантов Национальной музыкальной премии, где Тина Кароль может выиграть лишь в одной номинации. Это разозлило звезду, ведь в этом году она была активной в музыкальном творчестве.
14 декабря оргкомитет YUNA-2022 представил список из 16 номинаций. Тина Кароль претендует на победу лишь в одной из них – "Лучшая исполнительница".
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В инстаграм-сториз исполнительница отреагировала на список номинантов. Она лаконично высказалась о премии: "Ну не заметить это было просто невозможно. Творчество вне номинаций".
После таких слов Тина Кароль опубликовала коллаж, в котором показала все свои достижения за 2021 год:
- "Клип года" – "Скандал" – 19 миллионов просмотров,
- "Лучшее шоу" – Atlas Weekend – 250 тысяч зрителей,
- "Лучший альбом" – "Красиво" – топ-чарт в стриминге 13 стран,
- "Коллаборация года" – альбом дуэтов "Молода кров",
- "Лучшее шоу" – "Красиво",
- "Альбом года" – "Двойной рай" – топ-чарты в стриминга 11 стран.
Тина Кароль о YUNA-2022 / Фото из инстаграм-сториз
Тина Кароль о YUNA-2022 / Фото из инстаграм-сториз
Добавим, что в отличие от номинаций 2022 года, в 2021 Тина Кароль победила сразу в двух: "Особые достижения" и "Лучшая коллаборация" (за песню с Юлией Саниной – "Вільна").
Тогда Тина Кароль не присутствовала на вручении статуэток, но впоследствии в социальных сетях отреагировала и поблагодарила премию. Она выразила благодарность особым способом – посвятила прыжки дайвингу YUNA-2021.