Тина Кароль, как и многие ее коллеги, отправилась в отпуск. Для отдыха она выбрала теплую страну возле океана. Звезда делится с поклонниками роликами, где показывает приятные совместные мгновения с сыном.

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Тина Кароль в отпуске

Редкими семейными кадрами с отдыха делится фан-группа Кароль. Поклонники с нетерпением ждут новых видео. На днях Тина сняла видео на пляже, на котором запечатлена вместе с сыном Вениамином. Мальчик прилетел из Великобритании, где учится, чтобы провести каникулы с мамой.

Прыжок благодарности

Поскольку Тина не в Украине, она не смогла посетить церемонию вручения музыкальной премии YUNA-2021. Певица одержала победу в номинациях "Особые достижения" и "Лучшая коллаборация" (за песню с Юлией Саниной – "Вільна").

Кароль отреагировала и поблагодарила премию за номинации и статуэтки. Утром после премии исполнительница с сыном отправились на дайвинг. В инстаграм-сториз Тина подчеркнула, что свой прыжок посвящает именно YUNA-2021.

Мы посвящаем прыжки дайвинга премиям YUNA. Мы готовы к подвигу благодарности,

– подписала звезда видео.

Тина Кароль с сыном занимаются дайвингом: смотрите видео онлайн