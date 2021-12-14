14 декабря в прямом эфире был объявлен список номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Оргкомитет определил 16 номинаций, в которых украинские музыканты получат награды.

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Жюри премии во время 1 тура голосования определили претендентов на награду. В состав экспертов в этом году вошло 75 представителей музыкальной индустрии.

Важно отметить, что на награду YUNA-2022 претендуют песни, видеоработы и другие релизы артистов, которые были выпущены в период с 1 ноября 2020 года до 31 октября 2021 года. Зато победить в номинациях "Лучшая исполнительница", "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут только те музыканты, которые в течение того же периода презентовали две новые песни.

Список всех номинантов

Лучший исполнитель

DANTES

MAX BARSKIH

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

alyona alyona

DOROFEEVA

Jerry Heil

NK

Тина Кароль

Лучшая поп-группа

KALUSH

KAZKA

LATEXFAUNA

TVORCHI

КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Океан Эльзы

СКАЙ

Лучшая песня

SHUM – Go_A

Гуси – Wellboy

Зорі – KALUSH

М'ята – KAZKA

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на другом языке

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

Falling – TVORCHI

gorit – DOROFEEVA

Зажигать / JOMO – MONATIK

Красное вино – NK

Лучший альбом

Hotin – KALUSH

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Живая и не железная – The HARDKISS

Красное вино – NK

Лучший видеоклип

Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert

SHUM – Go_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать / JOMO – MONATIK

Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт / коллаборация

Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert

Любила – Саша Чемеров и Бумбокс

Місто весни – Океан Эльзы и Один в каное

Поруч – KAZKA и Alekseev

Чому – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Открытие года

DOROFEEVA

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу45

Лучшее концертное шоу

DOROFEEVA – Dofamin

MAX BARSKIH – Bestseller

MONATIK – Made With Love and Rhythm

TVORCHI – ROAD

Артем Пивоваров – Стихийная акустика

Лучший электронный хит

Crush – TVORCHI

Falling – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Go_A

Віч-на-віч – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH та Кристина Соловей

Лучший эстрадный хит

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов

Не стримуй погляд – Ирина Билык

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган & Agregat

Лучшая песня к фильму