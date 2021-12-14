14 декабря в прямом эфире был объявлен список номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Оргкомитет определил 16 номинаций, в которых украинские музыканты получат награды.

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Жюри премии во время 1 тура голосования определили претендентов на награду. В состав экспертов в этом году вошло 75 представителей музыкальной индустрии.

Список всех номинантов

Лучший исполнитель

  • DANTES
  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Wellboy
  • Артем Пивоваров

Лучшая исполнительница

  • alyona alyona
  • DOROFEEVA
  • Jerry Heil
  • NK
  • Тина Кароль

Лучшая поп-группа

  • KALUSH
  • KAZKA
  • LATEXFAUNA
  • TVORCHI
  • КОРРУПЦИЯ

Лучшая рок-группа

  • The HARDKISS
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс
  • Океан Эльзы
  • СКАЙ

Лучшая песня

  • SHUM – Go_A
  • Гуси – Wellboy
  • Зорі – KALUSH
  • М'ята – KAZKA
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучшая песня на другом языке

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • Falling – TVORCHI
  • gorit – DOROFEEVA
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Красное вино – NK

Лучший альбом

  • Hotin – KALUSH
  • KOLIR – ONUKA
  • ROAD – TVORCHI
  • Живая и не железная – The HARDKISS
  • Красное вино – NK

Лучший видеоклип

  • Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
  • SHUM – Go_A
  • Вишні – Wellboy
  • Гуси – Wellboy
  • Зажигать / JOMO – MONATIK
  • Рандеву – Артем Пивоваров

Лучший дуэт / коллаборация

  • Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
  • Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
  • Місто весни – Океан Эльзы и Один в каное
  • Поруч – KAZKA и Alekseev
  • Чому – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev

Открытие года

  • DOROFEEVA
  • MOLFAR
  • Skofka
  • Wellboy
  • Лилу45

Лучшее концертное шоу

  • DOROFEEVA – Dofamin
  • MAX BARSKIH – Bestseller
  • MONATIK – Made With Love and Rhythm
  • TVORCHI – ROAD
  • Артем Пивоваров – Стихийная акустика

Лучший электронный хит

  • Crush – TVORCHI
  • Falling – TVORCHI
  • GUMA – ONUKA
  • SHUM – Go_A
  • Віч-на-віч – TVORCHI

Лучший хип-хоп хит

  • KAVA – MamaRika
  • Весну – ТНМК
  • Додому – KALUSH та Skofka
  • Зорі – KALUSH
  • Таксі – KALUSH та Кристина Соловей

Лучший эстрадный хит

  • Ваша мати – СолоХа
  • Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
  • Зимова казка – DZIDZIO
  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
  • Не стримуй погляд – Ирина Билык

Другой формат

  • DAKOOKA
  • Green Grey
  • LAYAH
  • SINOPTIK
  • Курган & Agregat

Лучшая песня к фильму

  • На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
  • По-ла-ла – Dakh Daughters та София Байбакова ("Віктор Робот")
  • Сини України – Марина Маковий ("Мати Апостолів")
  • Той день – Злата Огневич ("Пульс")
  • Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")