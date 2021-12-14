14 декабря в прямом эфире был объявлен список номинантов Национальной музыкальной премии YUNA. Оргкомитет определил 16 номинаций, в которых украинские музыканты получат награды.
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Жюри премии во время 1 тура голосования определили претендентов на награду. В состав экспертов в этом году вошло 75 представителей музыкальной индустрии.
Список всех номинантов
Лучший исполнитель
- DANTES
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Лучшая исполнительница
- alyona alyona
- DOROFEEVA
- Jerry Heil
- NK
- Тина Кароль
Лучшая поп-группа
- KALUSH
- KAZKA
- LATEXFAUNA
- TVORCHI
- КОРРУПЦИЯ
Лучшая рок-группа
- The HARDKISS
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Бумбокс
- Океан Эльзы
- СКАЙ
Лучшая песня
- SHUM – Go_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – KALUSH
- М'ята – KAZKA
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучшая песня на другом языке
- Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
- Falling – TVORCHI
- gorit – DOROFEEVA
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Красное вино – NK
Лучший альбом
- Hotin – KALUSH
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Живая и не железная – The HARDKISS
- Красное вино – NK
Лучший видеоклип
- Bestseller – MAX BARSKIH та Zivert
- SHUM – Go_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать / JOMO – MONATIK
- Рандеву – Артем Пивоваров
Лучший дуэт / коллаборация
- Bestseller – MAX BARSKIH и Zivert
- Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
- Місто весни – Океан Эльзы и Один в каное
- Поруч – KAZKA и Alekseev
- Чому – Александр Пономарев, DZIDZIO, Артем Пивоваров, Alekseev
Открытие года
- DOROFEEVA
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу45
Лучшее концертное шоу
- DOROFEEVA – Dofamin
- MAX BARSKIH – Bestseller
- MONATIK – Made With Love and Rhythm
- TVORCHI – ROAD
- Артем Пивоваров – Стихийная акустика
Лучший электронный хит
- Crush – TVORCHI
- Falling – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Go_A
- Віч-на-віч – TVORCHI
Лучший хип-хоп хит
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH та Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH та Кристина Соловей
Лучший эстрадный хит
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник и Элина Иващенко
- Зимова казка – DZIDZIO
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов
- Не стримуй погляд – Ирина Билык
Другой формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган & Agregat
Лучшая песня к фильму
- На щастя – Олег Винник, ПТП, Positiff, Надежда Мейхер, Юрий Горбунов ("Скажене весілля 3")
- По-ла-ла – Dakh Daughters та София Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України – Марина Маковий ("Мати Апостолів")
- Той день – Злата Огневич ("Пульс")
- Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")