"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: страстный фристайл Логая и жаркая румба Власовой

Уже 8 недель подряд самые известные представители шоу-биза и спорта выходят на паркет "Танцев со звездами". Этот выпуск проекта зрители ждали едва ли не больше всего, ведь к участникам присоединились любимцы прошлых сезонов. Больше об эффектных выступлениях трио узнавайте дальше.

В воскресенье, 24 октября, отгремел 8 выпуск шоу "Танцы со звездами", борьбу в котором продолжили 7 фантастических пар. В "Вечер танго" они выступили с профессиональными танцовщиками и своими предшественниками. Так, эпатажный MELOVIN показал номер с Илоной Гвоздевой, которая нещадно критиковала его в прошлых эфирах, тогда как к Артуру Логаю и Анне Карелиной присоединилась Яна Цибульская, первой вылетевшая из юбилейного сезона.

Важно "Танцы со звездами" 8 выпуск: кто вылетел из шоу

Более того, на паркет вернулся партнер Евгении Власовой Максим Леонов, пропустивший 7 выпуск из-за аварии в Киеве. Он быстро реабилитировался после сотрясения мозга. Похоже, хореографа смотивировало то, что ему быстро нашли замену – Александра Прохорова.

К слову, на звездном балконе тоже трио ведущих – Владимир Шумка, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова из "Женского квартала". Последняя из актрис участвовала в этом сезоне "Танцев", однако покинула его преждевременно из-за травмы и сложной операции.

Номер открытия

Восьмой выпуск "Танцев со звездами" начался с зажигательной постановки под легендарный хит It's Raining Men. Так, на паркете впервые предстали обещанные трио. Номер завершился поддержкой Екатерины Кухар с Владом Ямой и Максом Чмерковским.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

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Ольга Харлан, Дмитрий Дикусар и Анна Ризатдинова

Фехтовальщица и профессиональный танцовщик усилились гимнасткой Анной Ризатдиновой – суперфиналисткой "Танцев со звездами". На главном паркете страны олимпийские чемпионки предстали в образах девушек Джеймса Бонда.

С Дмитрием Дикусаром они показали горячую румбу. По сценарию, победу в бондиане одержала Ольга Харлан. Судьи подчеркнули, что трио было невероятным.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан, Дмитрия Дикусара и Анны Ризатдиновой

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MELOVIN, Лиза Русина и Илона Гвоздева

После жесткой критики в предыдущих эфирах Илона Гвоздева стала в пару с эпатажным MELOVIN и Лизой Русин, которую называла "не очень универсальной". "Я критиковала, я теперь и буду помогать. Я буду доказывать, что он танцор, что он может быть в финале", – пояснила победительница "Танцев со звездами".

Это трио выбрало танец, который лучше всего характеризует их отношения – пасадобль. Ради эффектной постановки Илона Гвоздева даже принесла кубок, который три года назад выиграла с Игорем Ласточкиным. Судьи высоко оценили батл танцовщиц и движения MELOVIN.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN, Лизы Русиной и Илоны Гвоздевой

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Александра Зарицкая, Юрий Мешков и Александр Прохоров

В 8 выпуске "Танцев со звездами" солистка группы KAZKA вышла на паркет с экс-партнером Александром Прохоровым, от которого отказалась до старта прямых эфиров. Все потому, что юноша не верил в их победу. Однако он реабилитировался и вернулся на паркет, чтобы помочь бывшей завоевать желанный кубок.

Это трио показало чувственный контемп-сказку с принцессой и двумя принцами. Жюри не скупилось на комплименты и высокие баллы.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

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Артур Логай, Анна Карелина и Яна Цибульская

К фаворитам "Танцев со звездами" присоединилась Яна Цибульская, которая покинула шоу первой вместе с Иваном Люленовым. Она добавила паре перчинки.

Трио показало фристайл о сокровенных желаниях-Артур Логай предстал в роли соблазнителя, который разрывается между двумя женщинами. Более того, он впервые станцевал без рубашки, с обнаженным торсом. После такой горячей постановки Екатерина Кухар едва сумела подобрать слова.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая, Анны Карелиной и Яны Цибульской

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Константин Войтенко, Роксоляна Маланчук и Макс Ежов

К фантастической паре присоединился экс-партнер Леси Никитюк Макс Ежов, с которым народная любимица дошла до финала. Вместе они показали комедийный номер-фейерверк, к которому приобщили преподавательницу этикета и хороших манер Ольгу Фреймут.

Все трое предстали в образах студенток института благородных девиц – в белых рубашках и розовых платьях. Их фристайл оценили высокими баллами.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко, Роксоляны Маланчук и Макса Ежова

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Евгения Власова, Макс Леонов и Дмитрий Жук

К певице и танцору присоединился экс-партнер Юлии Саниной Дмитрий Жук, которого считают самым харизматичным участником за все сезоны. Он вернулся на "Танцы со звездами", чтобы раскрыть сексуальность Евгении Власовой, как сделал это с фронтвумен группы The Hardkiss.

Горячее трио показало румбу с элементами стрип-пластики, уроки которой артистка брала в сложный период своей жизни. Максим Чмерковский оценил не только страстные па Власовой, но и танцевальные шаги.

"Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой, Макса Леонова и Дмитрия Жука

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KADNAY и Алина Ли

Один из претендентов на финал не смог выйти на паркет в 8 выпуске "Танцев со звездами". Все из-за болезни – плохое самочувствие и высокая температура. Сейчас он ждет результат ПЦР-теста. Вся команда проекта надеется, что он будет отрицательным.

"Я очень расстроился, потому что мы готовили невероятный номер", – заявил Дмитрий Каднай. Так, на этой неделе певцу достался иммунитет, он стопроцентно проходит дальше.