Темой нового эфира "Танцев со звездами 2021" стала "Год, который изменил мою жизнь". Учитывая обеспокоенность из-за пандемии коронавируса многие знаменитости, как и все остальные люди, пережили не совсем радостные моменты. Многие из них рассказали о своих сокровенных мыслях на всю страну.

Важно "Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: кто покинул шоу навсегда

Третий выпуск "Танцев со звездами" открыли не участники проекта, а любимые судьи – Екатерина Кухар, Влад Яма, Макс Чмерковский и новая временная судья Оля Полякова. Звездной ведущей балкона на этот раз стала Маша Ефросинина.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление судей проекта

Александра Машлятина и Денис Самсон

Первыми на паркет в 3 выпуске вышли участница "Трио разные" Александра Машлятина и ее партнер Денис Самсон. Артистка во 2 выпуске заменила Анастасию Оруджову, поскольку та в 1 выпуске порвала связку и теперь будет находиться на реабилитации 8 месяцев. Следовательно, Александра вынуждена была быстро "влиться в коллектив" и научиться главным па проекта. Для нового выпуска в "Танцах со звездами" пара исполнила зажигательную самбу.

Баллы судей после номера были довольно низкими, а Макс Чмерковский отметил, что видел "танец" рук, но не низа, который является главным в данном жанре.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Александри Машлятиной и Дениса Самсона

Смотрите также "Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: тяжелая травма Оруджовой и семейная драма Войтенко

Lida Lee и Алексей Базела

Украинская звезда Lida Lee успешно стартовала на проекте "Танцы со звездами", поскольку ранее владела отличной хореографией для съемок клипов и концертов. В третьем выпуске она отдельно поблагодарила своего бывшего продюсера и наставника Монатика за шанс, который он ей подарил, и опеку. На паркете звезда исполнила венский вальс, который не получил большого одобрения у судей.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базели

MELOVIN и Лиза Русина

Для нового выпуска шоу артист MELOVIN традиционно вручил Екатерине Кухар подарок – на этот раз это были очки, чтобы женщина лучше разглядела его танцевальные движения. На паркете мужчина с партнершей исполнили ча-ча-ча, который особенно понравился Владу Яме и Оле Поляковой, отметившей его танцевальные кисти рук.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Артур Логай и Анна Карелина

Киноактер и звезда сериала "Моя любимая Страшко" прошлого эфира смог сразить всех наповал, поэтому фанаты и зрители ожидали от него не меньшего успеха. За кулисами шоу Артур рассказал о собственном годе, который изменил его жизнь. Это был 2011 год – время, когда он перестал играть в азартные игры. Тогда он жил в родном Мелитополе, где настолько "затянулся", что выносил из дома мамины драгоценности, чтобы покрыть все долги. Но он изменился и благодарит всех, которые поддержали его и простили.

В 4 выпуске Артур вместе с Анной исполнили венский вальс в символической постановке: был стол для казино с фальшивыми деньгами, а платье танцовщица была расшита "долларами". Таким образом мужчина показал, как избавился от зависимости. Судьи были поражены номером участников, а Макс Чмерковский даже назвал его потенциальным победителем шоу 2021 года.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

К слову "Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: эффектное возвращение Власовой и дерзкий подарок для Кухар

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка по фехтованию призналась, что именно 2021 год стал тем, который изменил ее жизнь. Ведь в этом году она поехала на свою четвертую в жизни Олимпиаду и вернулась оттуда ни с чем. За это она сильно переоценила свои возможности и желания в спорте, поэтому сейчас восстанавливает ресурс на проекте "Танцы со звездами".

На паркете Ольга и Дмитрий исполнили танго, где женщина вместила всю свою злость за поражение на Олимпийских играх. Символично, что во время номера на экранах появлялись цитаты из заголовков украинских СМИ, где писали, что "Харлан подвела Украину". Песню, под которую Харлан исполняла танец, исполнил Alekseev, голосовавший за артистку прошлого эфира. Пара получила положительные отзывы от судей, особенно от Макса и Влада.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Олимпийский спортсмен Станислав признался, что именно 2003-й год изменил ее жизнь, поскольку именно тогда он пошел в секцию боксингу. С тех пор мужчина жил спортом и покорял главные площадки мира. Для нового выпуска "Танцев со звездами" они исполнили румбу в стиле черно-белого кино. Судьи остались под разными впечатлениями, поэтому это и отразилось на баллах.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

Джамала и Антон Нестерко

Украинская артистка и победительница Евровидения Джамала на прошлой неделе попала в зону риска, но смогла остаться в проекте. Многие пользователи Сети обвиняли ее в том, что судьи "тянут" ей оценки, поскольку она легенда.

В 4 выпуске женщина решила доказать, что она достойна остаться в проекте. Она также призналась, что год, который изменил ее жизнь, был 2016-й. Тогда она выиграла на Евровидении в Стокгольме и стала всемирно известной. Певица дает себе отчет, что всегда есть те, кто может ее превзойти, но она уверена, что еще покажет миру "высший пилотаж" своей карьеры. Для нового танца Джамала и ее партнер Антон исполнили крымскотатарский танец под победную песню "1944".

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Джамалы и Антона Нестеренко

Алексей Суровцев и Маша Колосова

Танцор и стриптизер Алексей Суровцев в каждом эфире получает не слишком хорошие отзывы за свои танцы, поэтому в 3 выпуске он хотел значительно реабилитироваться. Что касается года, который изменил его жизнь, то это был тот момент, когда заболел его отец болезнью Паркинсона. Мужчина с диагнозом прожил еще 25 лет, но это время Алексей будет помнить всегда. Поэтому свой венский вальс он посвятил отцу, а также матери, которая присутствовала не эфире.

Судьи положительно отметили номер Алексея и назвали его "неожиданно добрым". Если участник проекта будет держать такой темп, то, по словам жюри, он будет иметь немалые успехи.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Маши Колосовой

Евгения Власова и Макс Леонов

Певица Евгения рассказала, что конец 2017-го года был самым тяжелым в ее жизни, поскольку врачи четырежды ставили ей непривальный диагноз. Но не по ее воле, об этом узнали СМИ, и это стало не в ее пользу.

Также за кулисами шоу стало известно, что на репетициях у Евгении и Макса была серьезная ссора, из-за чего была угроза, что женщина покинет шоу. Но все утряслось и пара исполнила на шоу зажигательное ча-ча-ча, которое очень положительно отметили судьи – Макс Чмерковский и Влад Яма.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Звезда сериала "Когда мы дома" поделился перед шоу личной травмой – в 2020 году он впервые в жизни простил внутреннюю обиду на отца. Когда ему было полтора года, из его семьи ушел отец, который пьянствовал. Но теперь актер смотрит на это лишь как на болезнь и благодарен себе, что смог перебороть внутреннюю гордость и отпустить злость.

В третьем выпуске мужчина станцевал проницательный контемп вместе с Роксоляной под кавер песни "Скрябина" – "Люди, как корабли". Судьи отметили умение Константина, который, несмотря на свой низкий рост, смог поразить всех зрителей.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

KADNAY и Алина Ли

Участник и солист группы KADNAY – Дмитрий, рассказал, что его посвящение в украинский шоу-бизнес состоялась еще в далеком 2006 году, когда он случайно победил на шоу "Караоке на майдане". Тогда же он выступил на "шансе" и с тех пор прокладывал свой путь на большую сцену. Мужчина убежден, что тот момент, вероятно, стал определяющим в его жизни.

На паркете "Танцев со звездами" KADNAY исполнил страстный пасадобль в традиционных испанских костюмах. Судья Макс Чмерковский заявил, что Дмитрий – один из его любимых звезд на проекте, но этот танец вроде бы стал одним шагом назад для пары.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн-выступление KADNAY и Алины Ли

Фагот и Екатерина Тришина

Лидер группы ТНМК Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) поделился, что его жизнь поменялась именно тогда, когда жена родила ему сына. Он присутствовал на родах и даже перерезал пуповину. Также он старается поддерживать финансово первого сына любимой от другого брака.

Для шоу Олег и Екатерина выполнили яркий танец "квикстеп". Судьи отметили, что танец не был плохим, но ему придется стать лучшим, поскольку жанр оказался для него слишком легким.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Певица поделилась, что за последние годы ее успешная карьера помешала личной жизни, но она не жалеет, ведь в 2014 году ее жизнь перевернулась с ног на голову. Тогда она пошла на проект "Голос страны" и смогла заявить о себе на большой сцене. Сейчас ее самая успешная песня "Плакала" насчитывает почти 400 миллионов просмотров в ютубе.

Для нового выпуска Александра и Юрий подготовили чувственный фокстрот под главную песню Зарицкой в ее творчестве, о которой мы упомянули выше. Судьи очень хорошо оценили постановку пары, поэтому пара стала одной из фаворитов шоу.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Последний "танец" Григория Чапкиса

Украинский танцовщик Григорий Чапкис покинул мир 13 июня 2021 года – через полгода после того, как в последний раз судил шоу "Танцы со звездами". Потеря легендарного хореографа, которому был 91 год, стала крайне печальным событием для всей Украины. Поэтому организаторы шоу решили посвятить ему танец, задействовав на паркете танцоров разнообразной возрастной категории, которые выполнили очень чувственный венский вальс. Особенностью номера стало то, что с помощью современных технологий Григорий Чапкис будто в последний раз прошелся по коридору с танцовщиков, которые ему аплодировали стоя.

"Танцы со звездами 2021" 3 выпуск: смотрите онлайн – танец-посвящение Григорию Чапкису