Второе воскресенье подряд шоу "Танцы со звездами" приковывает к экранам тысячи зрителей. 2 выпуск рейтингового проекта посвятили самому прекрасному из чувств – любви. Следовательно, некоторые из знаменитостей открылись с другой стороны: одни показали себя нежными и проницательными, остальные – страстными и ревнивыми. Подробнее о новых амплуа участников узнавайте далее.

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"Вечер любви" участники "Танцев со звездами" открыли совместной постановкой под романтический трек All I need. Эстафету они передали роскошным ведущим – Юрию Горбунову, Иванне Онуфрийчук и Ирине Билык, которая стала ведущей балкона во 2 выпуске.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – номер открытия

В вечер всех влюбленных вторые половинки судей передали им теплые поздравления: Максиму Чмерковскому – жена Пэта из Лос-Анджелеса, Екатерине Кухар – муж Александр Стоянов, Владу Яме – жена Лилиана.

Важно "Танцы со звездами" 2021: список звездных участников шоу

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

В дебютном эфире "Танцев со звездами" Александра Зарицкая утерла нос всем, кто думал, что она слабый игрок. Да, именно она открыла 2 выпуск рейтингового проекта. В дневнике артистка призналась, что за 29 лет серьезных отношений у нее не было.

Лидер группы KAZKA впервые призналась, что была лучшей подругой для человека, которого любила. Этот юноша вышел на связь с "Танцами со звездами" и рассказал – жалеет, что так и не решился на отношения с Зарицкой. Так, свой танец она посвятила всем, кто все еще ищет настоящую любовь.

Я хочу показать всем, что настоящая любовь начинается с себя,

– заявила солистка KAZKA.

В паре с Юрием Мешковым Александра Зарицкая исполнила зажигательный бродвей. На главном паркете страны она предстала в образе секс-символа Мэрилин Монро. Суровый Влад Яма назвал ее бриллиантом пятого сезона, а Максим Чмерковский – своей фавориткой. Тогда как Екатерина Кухар нашла недостатки в технике певицы.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Олимпийский чемпион пообещал "рассказать" на паркете историю первого свидания с женой Марией, на котором он вручил ей одну гвоздику. Именно возлюбленной и сыну Льву каратист посвятил вторую постановку на "Танцах со звездами".

Во 2 выпуске Станислав Горуна и Даниэлла Преап показали страстную румбу под хит Скрябина и Ирины Билык "Мовчати". Максим Чмерковский признался, что большой фанат спортсмена, а Екатерина Кухар посоветовала "снять с шеи оковы".

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

Lida Lee и Алексей Базела

В дневнике музыкальное открытие этого года и бывшая подопечная Монатика заявила, что была жертвой психологического абьюза. Как выяснилось, два с половиной года Lida Lee встречалась с парнем, который отговаривал ее от сцены, обесценивал как женщину и артистку.

"Было больно, было сложно, но я благодарна", – призналась певица. Свой танец она посвятила всем девушкам, которым хотя бы раз в жизни встречался bad guy – плохой парень.

Символично, что страстное танго Lida Lee и Алексей Базела станцевали под трек Билли Айлиш – Bad guy. Балерина Екатерина Кухар назвала постановку "недоработанной", тогда как Максиму Чмерковскому и Владу Яме "все понравилось".

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базелы

Евгения Власова и Макс Леонов

В "Вечер любви" легендарная певица Евгения Власова шокировала признанием – за 43 года она никогда не любила. За мужа-продюсера Дмитрия Костюка звезда вышла замуж потому, что забеременела, а вместе с тем попала в финансовую и эмоциональную зависимость.

Номер во 2 выпуске "Танцев со звездами" она посвятила двум девушкам – своей внутренней крохе и 16-летней дочери Нине.

В паре с Максом Леоновым Евгения Власова исполнила нежный фокстрот под песню The Hardkiss – "Журавлі". Во второй постановке певицы Екатерина Кухар заметила гармонию, взаимодействие и прогресс с невероятным партнером.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Артур Логай и Анна Карелина

Звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай поделился, что у него было много женщин, однако обуздать его сумела лишь жена Евгения. Свой танец он посвятил именно ей. Поскольку во 2 выпуске "Танцев со звездами" мужчина праздновал день рождения, любимая с младшим сыном поздравили его на паркете.

С эффектной Анной Карелиной Артур Логай показал романтический пасадобль с рискованными поддержками, которые отняли язык у Макса Чмерковского. Тогда как требовательная Екатерина Кухар была увлечена идеальной техникой.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка по фехтованию призналась, что ее первому избраннику Дмитрию Бойко было сложно мириться с тем, что он муж Ольги Харлан. После развода она нашла счастье в отношениях с итальянцем Луиджи Самеле, который является ее коллегой и любит по-настоящему.

В паре с непревзойденным Дмитрием Дикусаром Ольга Харлан показала живой квикстеп, за который сорвала аплодисменты зрительного зала. Главный судья "Танцев со звездами" Влад Яма назвал постановку удачной, а Максим Чмерковский признался, что видит фехтовальщицу в финале.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

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Джамала и Антон Нестерко

В дневнике "Танцев со звездами" победительница Евровидения-2016 Джамала рассказала, что без поддержки любимого Бекира не достигла бы такого безумного успеха и признания. Именно он вдохновляет ее на новые песни. Следовательно, новый номер певица посвятила мужу.

С титулованным Антоном Нестерко Джамала продемонстрировала горячую сальсу под свою же песню "Крила". Однако Максиму Чмерковскому показалось, что пара сделала шаг назад по сравнению с прошлым выпуском, зато Екатерина Кухар едва ли не впервые не согласилась с коллегой – похвалила артистку.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

Алексей Суровцев и Маша Колосова

После провального номера в 1 выпуске звезда сериала "След" Алексей Суровцев пообещал реабилитироваться и показать себя не только как стриптизер. Новый танец актер посвятил девушке Анне, с которой у него горячие отношения.

С рыжеволосой Марией Колосовой Алексей Суровцев показал энергичное и яркое диско с самыми сложными поддержками во 2 эфире "Танцев со звездами". Неожиданно на паркете появилась фигуристая избранница актера Анна, которая поразила зрителей спортивным телом. Танец пары вызвал улыбку у Макса Чмерковского, а Влад Яма заметил прогресс. Зато Екатерина Кухар и дальше осталась строгой.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Маши Колосовой

KADNAY и Алина Ли

В 2 выпуске "Танцев со звездами" фронтмен группы KADNAY впервые заявил, что несколько раз любил до умопомрачения. Однако он отказался разглашать имена бывших возлюбленных. Все потому, что девушки уходили от него из-за ревности. Сейчас сердце KADNAY свободно, однако серьезные отношения его пугают.

Секс-символ проекта и Алина Ли станцевали аргентинское танго, которое напоминало романтическую киноисторию. Максим Чмерковский отметил, что на протяжении всего номера паре удавалось держать в напряжении как судей, так и зрителей, а Влад Яма лаконично добавил, что "это было так классно".

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Александра Машлятина и Денис Самсон

За день до первого прямого эфира "Танцев со звездами" звезда "Женского Квартала" Анастасия Оруджева порвала связку, однако вышла на паркет несмотря на боль. Это обернулось для нее тяжелой травмой. После 1 выпуска актрису срочно прооперировали.

Поскольку реабилитация Анастасии продлится более 8 месяцев, свое место она отдала лучшей подруге и участницы "Трио разные" – Александре Машлятиной.

В паре с Денисом Самсоном юмористка показала венский вальс, который выучила за считанные дни. Судей поразила хореография Александры Машлятиной, однако Екатерина Кухар посоветовала ей обратить внимание на плечи.

Заметим, на этой неделе пара Александры Машлятиной и Дениса Самсона получила иммунитет и без результатов зрительского голосования прошла в 3 выпуск "Танцев со звездами".

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Машлятиной и Дениса Самсона

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук

Звезда сериала "Когда мы дома" Константин Войтенко признался, что в кино любовь сопровождает его повсюду. Тогда как в реальной жизни отношения с женой Валентиной дали трещину. Как ни странно, причиной этого стали именно "Танцы со звездами".

Дело в том, что возлюбленная актера не прошла кастинг танцовщиков. То, что Константина взяли в проект, ранило Валентину. Недавно супруги обратились к психологу, а актер пообещал бороться за их любовь на паркете.

С длинноногой Роксоляной Маланчук Константин Войтенко исполнил эмоциональную самбу с феерическими поддержками. Максу Чмерковскому показалось, что пара забыла о шагах, тогда как скупая на комплименты Екатерина Кухар оценила технические па.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоляны Маланчук

Фагот и Екатерина Тришина

Лидер группы ТНМК Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) имел яркий роман с партнершей по "Танцам со звездами" Екатериной Тришиной, однако уже более 10 лет его сердце пылает любовью к другой – дизайнеру Ольги Навроцкой. Певец признается – от модельерши ему до сих пор сносит крышу. Именно ей он посвятил второй танец на главном паркете страны.

В паре с бывшей возлюбленной Екатериной Тришиной Фагот станцевал нежный контемп под вечный хит своей группы "Восени". Суровой Екатерине Кухар кажется, что лидер ТНМК старается недостаточно, а хуже него является лишь Алексей Суровцев. Тогда как Максим Чмерковский считает певца достойным паркета "Танцев со звездами".

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной

Иван Люленов и Яна Цыбульская

Победитель "Лиги смеха" Иван Люленов признался, что с любовью ему никогда не везло. В родной Стояновке его чувства были невзаимными. Зато партнерша по "Танцам со звездами" Яна Цыбульская привлекает его как девушка.

В дневнике проекта танцовщица призналась, что в этом году ее брак с харизматичным Дмитрием Жуком дал трещину. Экс-партнер Юлии Саниной попросил супругу о паузе в отношениях. Раскрывая семейную драму, девушка не смогла сдержать слез.

На паркет "Танцев со звездами" пара вышла с зажигательным джайвом, а Иван Люленов предстал в образе супермена, который спас Яну Цыбульскую от хулиганов. На удивление, Максу Чмерковскому не хватило джайва, а Влад Яма назвал постановку грязноватой. Симбиоз техники и юмора

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ивана Люленова и Яны Цыбульской

MELOVIN и Лиза Русина

На "Танцах со звездами" провокационный MELOVIN напомнил, что в 13 лет осознал свою бисексуальность. Произошло это якобы после клипа Quest Pistols, когда юноша заглядывался не только на девушек, но и на Антона Савлепова. Так, своим танцем певец стремился показать, что нельзя быть счастливым человеком, если ты всегда колеблешься сказать миру правду.

В паре с Лизой Русиной эпатажный MELOVIN продемонстрировал медленный вальс, который, как и танцовщица, выполнил в платье.

Как и в прошлом эфире, певец вручил Екатерине Кухар дерзкий подарок. На этот раз – эротические наручники. Не удивительно, что балерина не оценила ни презент, ни номер. Она считает, что за провокационным образом MELOVIN прячет лень и нежелание совершенствоваться.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

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