34-летний итальянский фехтовальщик втайне от Ольги Харлан прибыл к ее дому в Киеве. Он дернул ручку входной двери и скрылся, оставив вещи на лестничной площадке. Когда же спортсменка открыла, он внезапно предстал перед ней.

К теме Ирина Билык выйдет на паркет "Танцев со звездами" с экс-возлюбленным Дмитрием Дикусаром

Из видео видно, что удивлению Ольги Харлан не было предела. Она не смогла сдержать слез, а потом долго обнималась с Луиджи Самеле.

Кто-то сказал, что лучшие вещи происходят неожиданно. Это правда, никогда не была счастливее. Я так тебя люблю,

– прокомментировала участница "Танцев со звездами".

В подписи фехтовальщица добавила, что воплотить сюрприз ее бойфренду помог Юрий Шаповалов – тренер и основатель компании Podium Sport Marketing Group, с которой сотрудничает Ольга Харлан.

Стоит заметить, что это второй приезд Луиджи Самеле в Украину. Впервые он посетил Родину Ольги Харлан в августе, после Олимпийских игр в Токио. Тогда итальянец приезжал всего на неделю, а фехтовальщица успела показать ему Киев и родной Николаев, где познакомила с дедушкой и бабушками.

К слову, в Италию олимпийский чемпион вернулся из-за усиленной подготовки любимой к "Танцам со звездами". Тогда он признавался, что будет ревновать ее к партнеру. Пока неизвестно, успел ли Луиджи Самеле познакомиться с Дмитрием Дикусаром, который танцует с Ольгой Харлан в пятом сезоне проекта.