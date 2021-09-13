Во 2 выпуске "Танцев со звездами" конкурсанты сумели поразить публику эффектными постановками и непредсказуемыми перевоплощениями. Однако одной из пар не хватило баллов судей и зрительской поддержки. Первыми из нового сезона танцевального шоу вылетели Иван Люленов и Яна Цыбульская.
Горячая тема "Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: тяжелая травма Оруджевой и семейная драма Войтенко
В зоне риска они оказались с сильными конкурентами – Джамалой и Антоном Нестерко, Фаготом и Екатериной Тришиной.
Очень жаль, что Иван не успел себя показать. Очень жаль, что вы не сможете увидеть, какой он классный,
– со слезами заявила Яна Цыбульская.
Тогда как комика вылет из "Танцев со звездами" по-настоящему разочаровал. Все, что он сказал на прощание – лаконично поблагодарил фанатов.
"Танцы со звездами 2021" 2 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ивана Люленова и Яны Цибульской
К теме "Танцы со звездами" 2021: список звездных участников шоу
"Танцы со звездами"
– это украинская версия британского развлекательного проекта Strictly Come Dancing. По его условиям звезды еженедельно осваивают новые стили танцев и демонстрируют хореографические постановки в прямых эфирах с профессиональными партнерами.
Выступления пар оценивает жюри, в состав которого в 2021 году вошли экс-герой "Холостяка" и чемпион по латиноамериканским танцам Максим Чмерковский, прима-балерина Екатерина Кухар и знаменитый хореограф Влад Яма. К слову, на роль креативного продюсера шоу в этом году пригласили Елену Коляденко, а главным хореографом стала Елена Шоптенко.
На украинском телевидении "Танцы со звездами" появились в сентябре 2006 года. Так, год за годом отсняли 4 сезона. После перерыва в 6 лет легендарному проекту дали вторую жизнь. В 2017 году победу одержали Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко, в 2018-м – Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, в 2019-м – Ксения Мишина и Евгений Кот, в 2020-м – Санта Димопулос и Макс Леонов.