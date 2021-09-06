Эпатажный певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) стал одним из участников шоу "Танцы со звездами". Уже в первом выпуске он успел шокировать публику.

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Дерзкий подарок MELOVIN

Исполнитель вышел на паркет проекта вместе с партнершей Лизой Русиной. Они станцевали экспериментальный танец под классическое произведение.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Не все судьи благосклонно оценили танец MELOVIN. Влад Яма и Макс Чмерковский сделали несколько замечаний, но отметили возможный рост певца и его дальнейшее раскрытие. Но Екатерина Кухар заявила, что разочарована.

Было много очень проходок, но ход в мужском танце должен быть бедрами и не со слишком сокращенной стопой. Я сегодня разочарована,

– сказала судья.

В ответ MELOVIN поделился, что очень долго следит за балериной и знает, какая у нее эпатажная душа и сердце.

Поэтому я хочу подарить вам свое (сердце, – Showbiz 24). Когда я говорил, что это мое сердце, я не пошутил,

– отметил певец.

Так, знаменитость вручил балерине сердце. Екатерина Кухар сдержанно отреагировала на подарок и отметила, что его следует передать в анатомический музей. В заключении пара получила 13 баллов.



Подарок Екатерине Кухар / Скриншот с видео

Отметим, что на презентации "Танцев со звездами" MELOVIN появился в черной юбке и жакете с шипами, чем взбудоражил сеть. Певец отметил, что не боится быть не таким, как все и самовыражаться.

"Я жил в буллинге с начала средней школы. Эпатаж пошел тогда, когда я пережил весь этот буллинг. Не хочешь быть испуганным, пугай первым", – подчеркнул Костя Бочаров.