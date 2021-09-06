"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: эффектное возвращение Власовой и дерзкий подарок для Кухар

Легендарное шоу "Танцы со звездами" вернулось на экраны. Грандиозная премьера нового сезона состоялась в воскресенье, 5 сентября. 14 потрясающих пар вышли на паркет и продемонстрировали первые па. Кому из звезд удалось ошеломить судей уже в 1 выпуске – узнавайте в материале Showbiz 24.

Развлекательный проект "Танцы со звездами" пятый год подряд открывает сезон осенних премьер. Первый выпуск шоу был полон неожиданностей. Зрители наконец узнали, с какими профессиональными танцовщиками певцы, актеры, спортсмены и юмористы будут покорять главный паркет страны. Как и обещали продюсеры, в этом сезоне засверкает множество новых лиц.

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Еще до старта первого прямого эфира было очевидно – конкуренция на "Танцах со звездами 2021" будет бешеной. За звание лучшего танцовщика страны будут бороться 14 звездных конкурсантов: Джамала, Фагот, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджева, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MELOVIN и Станислав Горуна.

По традиции, премьерный выпуск "Танцев со звездами" начался с совместного номера, в котором знаменитости и профессионалы впервые появились в парах. К зажигательной постановке присоединились даже члены жюри.

Неизменный ведущий "Танцев со звездами" Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль, открыли первый выпуск. Они представили частично обновленный состав жюри – Макса Чмерковского, который впервые сел за судейское кресло украинской версии шоу, балерину Екатерину Кухар и неизменного Влада Яму.

Lida Lee и Алексей Базела

К слову, первым ведущим звездного балкона стал популярный певец Макс Барских. Именно он будет поддерживать конкурсантов в волнующий момент – выставление первых оценок.

Долгожданный 1 выпуск "Танцев со звездами" открыла участница "Голоса страны" и экс-подопечная Монатика – обольстительная Lida Lee. На проект она пришла, чтобы показать себя как сольную артистку. В этом девушке будет помогать чемпион Украины Алексей Базела.

На главном паркете страны пара исполнила энергичный джаз. Роскошная Lida Lee продемонстрировала замечательную пластику, чем заслужила аплодисменты самого Макса Чмерковского.

"Вы просто "проглотили" этот джаз и даже не вспотели", – похвалил Влад Яма. Однако, Lida Lee и Алексей Базела получили не слишком высокие оценки – всего 20 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Lida Lee и Алексея Базелы

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Фагот и Екатерина Тришина

Фронтмен группы ТНМК Фагот (настоящее имя – Олег Михайлюта) вернулся на паркет "Танцев со звездами" через 13 лет. На изнурительные тренировки и критику строгих судей он согласился ради сына Никиты. Певец мечтает стать для потомка супергероем и доказать, что даже в критических ситуациях не стоит опускать руки.

В новом сезоне "Танцев со звездами" Фагот встал в пару с Екатериной Тришиной. Именно с ней звезда выходил на паркет в 2008 году. Более того, по словам танцовщицы, 12 лет назад у них был роман!

Одна из самых интересных пар сезона поразила нежным фокстротом со страстными па. Судьи подчеркнули, что лидер ТНМК классно двигается, а в паре с Екатериной – танцует по-взрослому. В сумме они получили 17 баллов. Похоже, в этом сезоне жюри не планирует баловать участников высокими оценками.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Фагота и Екатерины Тришиной

Александра Зарицкая и Юрий Мешков

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая согласилась на проект "Танцы со звездами", чтобы вдохновить нестандартных людей достигать своих целей и желаний. Певица, которая прошла через большое количество хейта, стремится стать мотивацией для всех, кто еще не решился выходить за рамки. В этом ей будет помогать профессиональный и харизматичный Юрий Мешков.

В 1 выпуске пара станцевала эффектное черно-белое танго. Даже строгая Екатерина Кухар заявила, что не ожидала от Александры Зарицкой таких замечательных танцев. Тогда как судья-новичок Максим Чмерковский предсказал певице большое танцевальное будущее. На удивление, члены жюри поставили паре лишь 16 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Александры Зарицкой и Юрия Мешкова

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KADNAY и Алина Ли

31-летний KADNAY – Дмитрий Каднай – настроен побеждать на "Танцах со звездами". Все для того, чтобы завоевать большую популярность для группы KADNAY. К слову, певца сразу окрестили секс-символом пятого сезона. Его партнерша Алина Ли не менее страстная. Благодаря ей KADNAY влюбился в танец.

В дебютном эфире красивая пара показала горячее ча-ча-ча, которое превратили в невероятный перформанс. По словам судей, KADNAY уверенно чувствует себя на паркете и кайфует от каждого движения. От придирчивого жюри певец и Алина Ли получили 21 балл.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление KADNAY и Алины Ли

Станислав Горуна и Даниэлла Преап

Олимпийский призер по карате Станислав Горуна не сумел завоевать золото в Токио, поэтому нацелен победить на "Танцах со звездами". Свое участие в проекте он посвящает всем тем, кто, как и он, не может расслабиться, выйти на танцпол и наслаждаться музыкой.

В 1 выпуске "Танцев со звездами" Станислав Горуна и чувственная Даниэлла Преап исполнили нежный контемп. Влад Яма заявил, что каратист прекрасно двигается, однако ему не хватает эмоциональности, а Екатерина Кухар заметила – удивительно, что спортсмен очень пластичный. Так, паре поставили 18 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Станислава Горуны и Даниэллы Преап

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Анастасия Оруджева и Денис Самсон

29-летняя звезда "Женского квартала" Анастасия Оруджева появилась на "Танцах со звездами", чтобы доказать, что несмотря на пышные формы, она хрупкая, нежная и сексуальная женщина. Поэтому, юмористу подобрали внимательного и заботливого Дениса Самсона.

В паре с профессиональным танцором Анастасия Оруджева продемонстрировала зажигательный и забавный джайв. Несмотря на травму – разрыв связки – она ​​поразила драйвовым номером и сорвала овации. Однако у судей были претензии к джайву, поэтому они оценили выступление лишь 13 баллами.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Анастасии Оруджевой и Дениса Самсона

Евгения Власова и Макс Леонов

На участие в "Танцах со звездами" Евгению Власову уговорила поп-дива Тина Кароль. Певица, которая исчезла со сцены после тяжелых жизненных испытаний – болезни, сложной операции и мучительного развода – громко вернулась в шоу-бизнес. Она пообещала сделать все, чтобы ее имя больше не ассоциировалось с болезнями, а только с красотой и потрясающим успехом.

43-летняя знаменитость получила одного из самых профессиональных танцовщиков – победителя предыдущего сезона Макса Леонова. Экс-партнер Санты Димопулос уже успел понять, что Евгения Власова – сильный боец.

Для первого эфира "Танцев со звездами" пара подготовила романтический квикстеп, которым растрогала как зрителей, так и жюри. Балерина Екатерина Кухар даже встала из-за судейского стола и обняла автора легендарного хита "Ветер надежды". В то же время Владу Яме не хватило огня и остроты. Так, Евгения Власова и Макс Леонов получили только 15 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Евгении Власовой и Макса Леонова

Константин Войтенко и Роксолана Маланчук

33-летний актер кино и сериалов Константин Войтенко на "Танцах со звездами" бросил вызов самому себе. С ростом 165 сантиметров он выбрал длинноногую партнершу, которая заметно выше него. Все потому, что звезда считает себя заложником своего тела: внутри он сильный мощный мужчина, а снаружи – милый юноша.

Доказывать то, что стереотипы и комплексы живут только в нашей голове, Константин Войтенко будет с роскошной Роксоланой Маланчук.

В 1 прямом эфире "Танцев со звездами" они выполнили проницательный медленный вальс. Судьи назвали их дуэт необычным, но отметили скоординированность и изворотливость актера. Безусловно, без замечаний от Екатерины Кухар не обошлось. По мнению балерины, звезда сериала "Когда мы дома" пока не научился управлять высокой партнершей. Поэтому, Константин Войтенко и Роксолана Маланчук завоевали всего 18 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Константина Войтенко и Роксоланы Маланчук

Иван Люленов и Яна Цибульская

Чемпион "Лиги Смеха" Иван Люленов принял вызов "Танцев со звездами", чтобы доказать, что человек из села может стать звездой. Так, обычного парня из Молдовы поставили в пару с зажигательной Яной Цибульской.

Однако их пара могла не сложиться, ведь на первой репетиции девушка хотела отказаться от участия с юмористом. Все из-за непрофессионализма Ивана Люленова. Тот же пообещал победить не ради себя, а ради партнерши.

"Не умею танцевать ногами, поэтому буду танцевать сердцем", – громко заявил комик.

Дебютным номером Ивана Люленова и Яны Цибульской стала энергичная самба. Хотя движения победителя "Лиги Смеха" были непрофессиональными, он растопил сердца судей бешеной харизмой. В сумме пара получила 19 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ивана Люленова и Яны Цибульской

Алексей Суровцев и Маша Колосова

Звезда сериала "След" Алексей Суровцев готов сделать все, чтобы его воспринимали не как стриптизера, а как человека с глубоким внутренним миром. Для этого красавец пришел на "Танцы со звездами". Он настроен не на участие, а на победу в проекте.

Укрощать его горячий тепмерамент взялась рыжеволосая Маша Колосова, которая сотрудничала с Григорием Чапкисом.

Секс-символ "Танцев со звездами" и тренер по бальным танцам восхитили страстной румбой, которая завершилась настоящим поцелуем под дождем! Правда, судьи не оценили дерзкую постановку и назвали Алексея Суровцева неоправданно самоуверенным. Так, пара получила самые низкие оценки – 7 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Алексея Суровцева и Маши Колосовой

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Для фехтовальщицы Ольги Харлан "Танцы со звездами" – детская мечта. В детстве она забросила бальные танцы, потому что ее семья не смогла оплачивать дорогие костюмы и постоянные переезды. Поэтому, девочкой она выбрала бесплатные курсы фехтования.

Раскрывать спортсменку многомиллионной аудитории будет самый профессиональный танцовщик сезона – Дмитрий Дикусар. Он уверен, что сумеет "достать" из сдержанной Ольги Харлан сексуальность и даже распущенность.

В первом эфире они вышли на паркет с эмоциональным пасадоблем. Если Максим Чмерковский уверен – быстрый прогресс Ольги Харлан неизбежен, то Екатерина Кухар уколола фехтовальщицу за технику и недостаточную женственность. В сумме от судей пара получила 15 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара

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MELOVIN и Лиза Русина

24-летнего MELOVIN именовали самым эпатажным конкурсантом нового сезона "Танцев со звездами". Как объяснил певец, его дерзость – следствие школьного буллинга и депрессий. Сейчас он живет по правилу: "Не хочешь быть напуганным – напугай первым".

Участник Евровидения-2018 настолько эпатажный, что его партнерша Лиза Русина со страхом шла на первую репетицию. Однако танцовщица быстро поняла – MELOVIN обычный парень, который до сих пор борется с комплексами и фобиями.

Дебютным номером пары стал дерзкий пасадобль под классическое произведение. Если Влад Яма и Максим Чмерковский верят в магнетического MELOVIN и Лизу Русину, то Екатерину Кухар они откровенно разочаровали.

Поэтому, певец презентовал балерине необычный подарок – сердце, которое было теплым. То ли смелой выходкой, то ли эмоциональным пасадоблем пара заработала 13 баллов от судей.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление MELOVIN и Лизы Русиной

Джамала и Антон Нестерко

Победительница Евровидения-2016 Джамала откровенно призналась, что родные были против ее участия в шоу "Танцы со звездами". Все из-за откровенных нарядов и страстных постановок. Однако на проект певица пришла с другим месседжем. Она стремится доказать, что быть мамой двоих детей, любящей женой, певицей, композитором и ловкой танцовщицей – реально!

В этом ей будет помогать титулованный и амбициозный танцовщик Антон Нестерко.

В первом прямом эфире пара станцевала драматический венский вальс. Влад Яма поблагодарил Джамалу за смелость, а Екатерина Кухар посоветовала совершенствоваться и быть раскованной. Так, артистку наградили достойными оценками – 19 баллов.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Джамалы и Антона Нестерко

Артур Логай и Анна Карелина

Звезда сериала "Моя любимая Страшко" Артур Логай готов доказывать, что он достоин быть на "Танцах со звездами". Участие в проекте он расценивает как отличный шанс засветиться в прайм-тайм. Поэтому, актер сделает все, чтобы продержаться как можно дольше и победить в рейтинговом шоу.

Его партнершей стала тансовщица Анна Карелина. Уже с первой репетиции девушка поняла – Артур Логай горячий и сумасшедший. Похоже, вместе они будут поднимать градус на паркете "Танцев со звездами".

В 1 выпуске пара продемонстрировала ироничный канкан с фееричными поддержками, которые до них не выполнял никто. Харизматичному актеру не удалось растопить сердце строгой Екатерины Кухар, а вот Влада Яму и Максима Чмерковского поразили его актерское мастерство и танцевальные навыки. Так, Артура Логая и Анну Карелину наградили 18 баллами от судей.

"Танцы со звездами 2021" 1 выпуск: смотрите онлайн – выступление Артура Логая и Анны Карелиной