5 сентября состоится премьера шоу "Танцы со звездами". Каждый эфир к главным ведущим Юрию Горбунову и Иванне Онуфрийчук будет присоединяться ведущий звездного балкона. Он или она будут брать комментарии у пары танцовщиков после выступления.

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Макс Барских стал ведущим звездного балкона

Организаторы шоу уже объявили, кто станет ведущим звездного балкона самого первого эфира. Им будет Макс Барских – украинский и российский певец.

К тому же артист станет специальным гостем первого выпуска. Он будет петь на паркете "Танцев со звездами".



Макс Барских / Фото из инстаграма "Танцев со звездами"

Танцы со звездами 2021: главное