Перед первым прямым эфиром "Танцев со звездами" зрителей ждало немало сюрпризов. Новый сезон точно удивит неординарностью и креативностью.
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Ведущие "Танцев со звездами"
Неизменным ведущим всех сезонов остается Юрий Горбунов. Ранее ему составляла компанию украинская поп-дива Тина Кароль, однако в 2021 году "Танцы" пройдут без нее.
Вместо исполнительницы ведущей голдрума станет известная актриса и модель Иванна Онуфрийчук. В прошлом сезоне она несколько раз была ведущей балкона, поэтому невероятно рада вернуться в проект на постоянной основе.
Стать лицом голдрума – это честь для меня. Я обещаю, что не подведу, что паркет и голдрум в этом сезоне будут не таким, как всегда. И очень жду твоей поддержки, Юра,
– сказала ведущая.
Иванна Онуфрийчук – ведущая "Танцев со звездами" / Скриншот инстаграм-сториз Владимира Завадюка
Напомним, в новом сезоне на паркете "Танцев со звездами" зрители увидят 14 украинских знаменитостей, которые продемонстрируют хореографические умения. Кто будет поражать танцами – узнавайте здесь.