По словам олимпийского чемпиона по каратэ, в танцевальном зале он проводит по шесть часов в день. Однако из-за другой мышечной координации ему крайне трудно запомнить движения, а контролировать мимику и эмоции – некогда.

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"Я вышел повторить все то, что вчера наработал, и ничего не смог. Ноги сломались и не слушаются меня. Самое трудное – все совместить. Шаги, движения руками, бедрами – это все я могу по отдельности, а когда вместе – просто закипаю и взрываюсь", – поделился Стас Горуна.

Пока каратист не рассекречивает стиль танца, который покажет в первом прямом эфире "Танцев со звездами". Однако, судя по эмоциональному заявлению, Стас Горуна удивит публику – будет крутить бедрами.

Те движения бедрами не укладываются в мою пацанскую философию. Это ужасно для меня,

– признался Олимпиец.

Он добавил, что ему невероятно повезло с партнершей. Танцовщица очень терпелива, что главное. "Наверное, это лучший вариант, который мог бы быть для меня в этом шоу", – пояснил Стас Горуна.

В отличие от каратиста, Александра Зарицкая из группы KAZKA была недовольна партнером на "Танцах со звездами". Певица отказалась от него еще до старта прямых эфиров. Все потому, что танцовщик не верил, что с ней можно "продержаться долго".