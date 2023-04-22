Тарабарову выписали из роддома: звезда показала фото, как впервые везет дочь домой
Источник:Светлана Тарабарова
Украинская певица Светлана Тарабарова на днях родила дочь. Теперь звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой.
В Instagram-Stories Тарабарова сообщила о возвращении в семью из больницы. Раньше мы рассказывали, что звезда 19 апреля стала мамой в третий раз.
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Певица показала путь домой. На фото из машины дочь Светланы Тарабаровой спала рядом с ней в детском кресле.
Светлана Тарабарова впервые везет дочь домой / Фото с ее инстаграм-сторис
Самая звездная мама едва сдерживала слезы от счастья. "Уезжаю и тихонько плачу от счастья, от осознания, благодарности, волнения и гормонов", – поделилась артистка.
Светлана Тарабарова возвращается домой / Фото с ее инстаграм-сторис
Вместе с мужем Алексеем Бондарем певица Тарабарова воспитывает четырехлетнего сына Ивана и двухлетнюю дочь Марию.
Как прошла беременность Светланы Тарабаровой: главное
- О беременности Светлана Тарабарова объявила еще 10 ноября 2022 года. Тогда она опубликовала фото с тестом с двумя полосками и написала: "Жизнь продолжается. 3.0".
- На первом УЗИ звезда изрядно понервничала, потому что врач немного перепутала. Ей показалось, что у Тарабаровой двойня. Все эти 30 секунд у нее дрожали руки.
- Дело в том, что даже родители из Херсона назвали ее безответственной, когда услышали о третьей беременности Мама сначала упрекала: "Ты не думаешь головой, война", а потом извинилась, потому что "была на нервах" в оккупации. Даже друзья отреагировали неоднозначно – если предыдущие два раза радовались и приветствовали, то этого переспрашивали: "Ты серьезно?"
- Недавно Светлану Тарабарову вообще раскритиковали за беременность, потому что некоторым показалось, что третьего ребенка он рождает только для выезда мужчины за границу.