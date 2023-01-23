Еще в ноябре 32-летняя Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности. Она всегда мечтала стать многодетной мамой, но это произошло чуть раньше, чем они с Алексеем планировали. На первом УЗИ звезда вообще испугалась, потому что услышала о двойне.

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Как Светлану Тарабарову испугали на УЗИ

Я мечтала о третьем ребенке. Не буду врать, мечтала немного позже. Но, как Бог дал, это уже… Мне на первом УЗИ женщина говорит: "А у вас в семье не было двойни?" Я думала, что я все. Руки трясутся. 30 секунд, я говорю: "Там двое?", она: "Нет, перепутала",

– с улыбкой вспомнила Светлана Тарабарова.

Беременная Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы

Кстати, друзья и родные певицы вообще очень неоднозначно восприняли новость о ее беременности, вау-эффекта не было.

"Обычно, когда я говорила, что мы в положении, все: "Вау, супер, мы вас поздравляем". На этот раз я поделилась, и все такие: "Ты серьезно?" Моя мама плакала в трубку и кричала: "Зачем? Подумай о себе". Сейчас они уже приняли, сейчас они уже, слава Богу, рядом. Мне удалось вывезти их из оккупации, из Херсона. Я теперь понимаю, почему она так категорично восприняла третью беременность. Потому что они сидели в оккупации, а потом под обстрелами", – вспомнила Светлана Тарабарова.