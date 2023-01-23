Еще в ноябре 32-летняя Светлана Тарабарова объявила о третьей беременности. Она всегда мечтала стать многодетной мамой, но это произошло чуть раньше, чем они с Алексеем планировали. На первом УЗИ звезда вообще испугалась, потому что услышала о двойне.
Смотрите также В черном атласном платье: беременная Светлана Тарабарова очаровала новым фото
Как Светлану Тарабарову испугали на УЗИ
Я мечтала о третьем ребенке. Не буду врать, мечтала немного позже. Но, как Бог дал, это уже… Мне на первом УЗИ женщина говорит: "А у вас в семье не было двойни?" Я думала, что я все. Руки трясутся. 30 секунд, я говорю: "Там двое?", она: "Нет, перепутала",
– с улыбкой вспомнила Светлана Тарабарова.
Беременная Светлана Тарабарова с мужем и детьми / Фото из инстаграма певицы
Кстати, друзья и родные певицы вообще очень неоднозначно восприняли новость о ее беременности, вау-эффекта не было.
"Обычно, когда я говорила, что мы в положении, все: "Вау, супер, мы вас поздравляем". На этот раз я поделилась, и все такие: "Ты серьезно?" Моя мама плакала в трубку и кричала: "Зачем? Подумай о себе". Сейчас они уже приняли, сейчас они уже, слава Богу, рядом. Мне удалось вывезти их из оккупации, из Херсона. Я теперь понимаю, почему она так категорично восприняла третью беременность. Потому что они сидели в оккупации, а потом под обстрелами", – вспомнила Светлана Тарабарова.
- Напомним, ранее артистка делилась, что сначала родители из Херсона назвали ее безответственной, потому что она якобы "не думала головой", беременея во время войны. Однако потом мама извинилась за свои резкие слова, ведь звездная дочь тоже ее третий ребенок.
- Сейчас женщина даже сидит с двумя внуками, пока Светлана Тарабарова на съемках с мужем-продюсером Алексеем. Это потому, что в конце декабря она уговорила родителей выехать из Херсона, где прилетало в их район и у дома сестры.