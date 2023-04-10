Известная американская актриса Хиллари Свонк поделилась счастливой новостью. Звезда впервые стала мамой – у нее родилась двойня.

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Хиллари Свонк стала мамой двойни

Звезда "Крошки на миллион долларов" Хиллари Свонк опубликовала первое фото с первенцами. У актрисы родились мальчик и девочка. Радостную новинку Хиллари известила на Пасху – 9 апреля.

Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!) того стоят. Счастливой Пасхи! Сообщение из чистого рая,

– поделилась Хиллари Свонк.



Хиллари Свонк стала мамой / Фото из инстаграма Хиллари Свонк

Личная жизнь Хиллари Свонк