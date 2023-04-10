Известная американская актриса Хиллари Свонк поделилась счастливой новостью. Звезда впервые стала мамой – у нее родилась двойня.
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Хиллари Свонк стала мамой двойни
Звезда "Крошки на миллион долларов" Хиллари Свонк опубликовала первое фото с первенцами. У актрисы родились мальчик и девочка. Радостную новинку Хиллари известила на Пасху – 9 апреля.
Это было нелегко. Но мальчик (и девочка!) того стоят. Счастливой Пасхи! Сообщение из чистого рая,
– поделилась Хиллари Свонк.
Хиллари Свонк стала мамой / Фото из инстаграма Хиллари Свонк
Личная жизнь Хиллари Свонк
- Хиллари Свонк – американская актриса, двукратная обладательница премии Оскар и "Золотой глобус". Звезда фильмов "Ребята не плачут", "Крошка на миллион долларов", сериала "Ежедневная Аляска".
- В 2018 году Хиллари Свонк вышла замуж за предпринимателя Филиппа Шнайдера. В октябре прошлого года Хиллари известила, что впервые станет мамой. Она призналась, что отцовство было ее великой мечтой.
- До этого знаменитость имела отношения с теннисистом Рубеном Торресом. Пара была обручена, но до свадьбы их отношения не продержались.