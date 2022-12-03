О третьей беременности артистка объявила в начале ноября. Она уже знает пол будущего ребенка, но не рассекречивает его. В новом интервью певица поделилась только сроком беременности.

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О первенце Иване Светлане узнала на втором месяце беременности, о дочери – примерно на том же сроке. А вот о третьем ребенке стало известно на первых неделях. У Тарабаровой был сильный токсикоз.

Сейчас почти конец пятого месяца. Это время было очень тяжелым для меня,

– призналась Тарабарова.

Как на третью беременность отреагировал муж Светланы

Певица не скрывает, что всегда чувствовала, что будет мамой троих детей. Она с любимым Алексеем планировали третьего ребенка немного позже, чтобы набраться сил и не во время войны, но произошло так, как произошло.

Я была в шоке. Алексей сразу начал искать, как продать авто и купить минивэн (Смеется – 24 канал). Это была его первая реакция. И минивэн он купил,

– поделилась Тарабарова.

"Чуть позже я поняла, что этот ребенок меня спас. Война. Большинство моих родственников все это время в оккупации. Психологически мне было очень тяжело. Но когда врачи сказали, что, волнуясь, я буду вредить не себе, я собралась и теперь меньше волнуюсь. Конечно, сложно, но держу себя в руках. Поэтому этот ребенок спас меня и всю семью. Все собрались, у нас появилась новая цель, чтобы выстоять", – рассказала исполнительница.

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Реакция семьи Тарабаровой из Херсона

Однако поддержки от родных, которые были в оккупации, артистка не получила.

Поддержки было очень мало. Я была в шоке. Думала, что родители будут радоваться, но сказали, что я безответственна. Мама до слез довела меня по телефону, говорила: "Ты не думаешь головой, война". Я ей: "Мама, это уже произошло. Как ты можешь так говорить? Я же твой третий ребенок". Тогда мама извинилась, потому что все на нервах, не могут помочь,

– поделилась Тарабарова.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения родители Светланы остаются в Херсоне. Город освободили, но сейчас он находится под постоянными обстрелами со стороны оккупантов. Родители не хотят уезжать из города, живут без света, за водой ходят на реку, но духом не падают.