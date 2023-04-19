32-летняя Светлана Тарабарова забеременела уже во время большой войны. Из-за кризиса она даже думала продавать дом под Киевом, но работала и записывала песни всю беременность и родила здоровую дочь. Девочка появилась на свет весом 3,8 килограмма, а ростом 54 сантиметра.

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Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз

Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории. Вырастай здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители,

– подписала Светлана Тарабарова.

Рожала артистка в частном роддоме, где появилась на свет ее старшая дочь Мария. Девочке 2,5 года, тогда как первенцу звездных супругов Ивану уже 4. На первом фото с крохой Светлана Тарабарова истощена, но счастлива.

Светлана Тарабарова родила дочь / Фото из инстаграма певицы