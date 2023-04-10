Украинская певица Светлана Тарабарова скоро станет мамой. На днях она опубликовала новые фото на личной странице.

Смотрите также Светлана Тарабарова пригласила альбом с детьми на обложке: "Скорая помощь всем мамочкам"

Светлану Тарабарову раскритиковали

Исполнительница позировала вместе с кумой Соломией Витвицкой и детьми. На счастливых кадрах семья улыбалась и показывала язык. Но не всем в комментариях понравились фотографии: звезду критиковали из-за внешности и третьей беременности, писали образы и закидывали тезисы, будто певица беременна ради выезда мужа из страны.

"Мне кажется, что она всегда беременна, сколько у нее детей?";

"Скоро с мужем поедут жить за бугор, вот увидите. Потому и третьего сделали";

"Зачем языки показывать? Детям можно простить, а взрослые при чем? Это некрасиво";

"Для чего в войну припирать третьего ребенка?! Если так много денег, лучше сиротам помоги!";

"Только потом не скулите, что много детей и денег не хватает";

"Держитесь. Сочувствую. Вы уже как инкубатор".

Правда, многие вступились за Светлану Тарабарову.

"Сколько же у нас в стране гнилых баб! Удивительно, что это не раша… какие комментарии… зависть и гниль. Здоровье мамочке и деткам!";

"Из комментариев в шоке… Женщина беременна, вот-вот рожать, а вы такой бред пишете";

"Как можно писать такую низость".



Фото беременной звезды с близкими спровоцировало хейт / Фото из инстаграма Светланы Тарабаровой

Напомним, Светлане Тарабаровой уже упрекали, что ее третья беременность – намеренная, ради статуса многодетных родителей и возможности уехать за границу Она отвечала, что такое пишут люди, которые не понимают, как трудно воспитывать детей. Артистка напоминала, что с начала вторжения находится в Украине.

Светлана Тарабарова ответила на хейт

Певица отреагировала на оскорбительные комментарии в инстаграм-сториз. Она призналась, что шокирована, потому что никогда раньше с хейтом не сталкивалась.

Я просто в шоке от комментариев этих "женщин". Я никогда с таким не сталкивалась и хочу за это вас поблагодарить, моя светлая Insta-семья. Я даже не представляю, что переживают люди, которым пишут хейт. А вы – девушки, комментаторы не переживайте, я спокойно рожу, похудею и буду счастлива, потому что внутри меня нет злобы и гнили, я вам сочувствую искренне,

– написала Светлана Тарабарова.

"Всем светлым, добрым, человечным украинцам не устану говорить спасибо! PS: И это в Вербное воскресенье! Потом эти женщины, комментируя, ходят в церковь! Ой, все! Даже не хочу тратить на это свое время. Люблю вас, спасибо! Слава Украине! Спасибо нашим защитникам за этот невероятный день! Свет всегда побеждает тьму".



Ответ Тарабаровой / Фото с инстаграм-сториз



Ответ Тарабаровой / Фото с инстаграм-сториз