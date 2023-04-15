32-летняя Евгения Эмеральд забеременела на войне. На днях ее муж-военный приехал с фронта на парные роды. Евгения Стипанюка отпустили всего на 12 дней, и за это время у них со снайпершей успела родиться дочь.

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Снайперша Евгения Эмеральд стала мамой второй раз

Бандерятко приветствует. Мы с Женей стали родителями. Спасибо, что ты был со мной и выдержал все мое мороженое. Спасибо за лучший результат нашей любви. Это невероятные роды! Мне очень понравилось, хочу еще,

– прокомментировала Евгения Эмеральд.

Имя девочки пока секрет. В то время как о мороженом снайперша написала не зря. Дело в том, что перед родами, просто во время схваток, она захотела мороженое, так что мужчине пришлось везти ее в кафе, а уже потом в клинику. Пролистайте вправо и смотрите видео, как это было.

С рождением дочери Евгению Эмеральд тепло поздравил рэпер Александр Ярмак, с которым она познакомилась в Культурном десанте: "Поздравляю! Здоровье и удачи красавице".