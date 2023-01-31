Светлана Тарабарова рассекретила пол будущего ребенка: трогательное видео с гендер-пати

Украинская артистка Светлана Тарабарова наконец-то рассекретила пол своего третьего ребенка. 32-летняя певица в ноябре сообщила о беременности, а теперь устроила гендер-пати, чтобы узнать, кого ждет – мальчика или девочку.

Тарабарова вместе с мужем Алексеем Бондарем устроили небольшую гендер-пати с детьми. Семья вместе открыла коробку, благодаря которой узнала пол своего третьего ребенка.

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Из коробки вылетели шарики розового цвета, так что это означает, что у звездной пары родится девочка.

"Ждем девочку" , – написала Светлана Тарабарова в инстаграмме. Также певица отметила, что в видео играет ее песня "Жизнь продолжается", премьера которой состоится в скором времени.



В комментариях все сразу начали приветствовать родителей. В частности, к поздравлениям присоединились украинские звезды – Тоня Матвиенко, Mamarika и Анатолий Анатолич. Комментаторы искренне поздравляют Тарабарову с тем, что у нее родится девочка.

Напомним, что еще в ноябре в разговоре с Григорием Решетником Светлана Тарабарова намекнула на пол ребенка. Тогда она сказала: "Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ты понял, верно? Нас ждет победа".

Также ранее Тарабарова ответила на упреки о том, что она в третий раз забеременела, чтобы мужчина мог уезжать за границу. "Так говорят люди, которые не знают, как трудно воспитывать и рожать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. К чему здесь? Тем более что мы с первых дней в Украине", – призналась артистка.

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