Как сообщила менеджер группы "Океан Эльзы" в своем фейсбуке, девочку назвали Соломией, поскольку она означает "мир".

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Папа и мама Саломеи и Ивана решили не разглашать какую-либо другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь,

– добавила Виктория Хоменко.

Менеджер также добавила, что поздравляет девочку в дружной "Океановской" и большой украинской семье.

"Маленькая украиночка Соломия Святославовна Вакарчук. Победы нам всем. После которой – миру вам навсегда, наши дети", – отметила Виктория.

Личная жизнь Святослава Вакарчука

Напомним, 19 июня 2021 года у музыканта родился сын Иван. Недавно Святослав опубликовал первое фото с сыном, поскольку он избегает какой-либо публичности в личной жизни. Что касается любимой Святослава, то ею стала продюсер Евгения Яцута. Впервые с округлым животом ее увидели в 2022 году на Каннском фестивале.

Ранее Вакарчук проживал в гражданском браке со стилисткой Лялей Фонаревой. Однако они разошлись после 20 лет отношений. Своих детей у них не было, но Ляля воспитывала дочь Диану от других отношений. Святослав любил падчерицу как своего ребенка.