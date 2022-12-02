О своей третьей беременности Светлана Тарабарова объявила в начале ноября. Она уже знает, кого носит под сердцем – мальчика или девочку, однако делиться этим в соцсетях не спешит. Единственное, что показала артистка полумиллионной аудитории, – семейные фото со снимком УЗИ.

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Фото беременной Светланы Тарабарова с семьей и снимком УЗИ

Теплую зимнюю фотосессию Светлана Тарабарова устроила прямо на полу в кухне. Она одела семью в total black – сына Ивана в вышиванку с белым орнаментом, дочь Марию в короткое платье, а сама выбрала изысканный аутфит с широкими рукавами и глубоким декольте. Все они буквально сели на шею отца Алексею, а он держал в руках тот самый снимок УЗИ.

Жизнь продолжается. До сих пор поверить не могу, что нас будет так много,

– прокомментировала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова с детьми и мужем / Фото из инстаграма певицы

Светлана Тарабарова с детьми и мужем / Фото из инстаграма певицы

Светлана Тарабарова с детьми и мужем / Фото из инстаграма певицы

Однако третья беременность Светланы Тарабаровой очень непростая. В интервью 24 каналу она делилась, что из-за войны столкнулась с таким кризисом, в котором не была даже во времена карантина. Развлекательный бизнес умер, реклама страдает, концерты ее только благотворительные, поэтому звезда решила продать дом в селе Дмитровка, в который переехала два года назад в кредит. "Вернемся в Киев. Думаю, этот город уже соскучился по нашей семье", – комментировала нам Тарабарова.

Более того, певица постоянно на нервах, потому что ее родители и сестра в Херсоне. Они пережили оккупацию, а теперь отказываются ехать к ней под Киев, сидят под обстрелами.