Светлана Тарабарова сообщила о третьей беременности в начале ноября. Сейчас семья артистки продает дом, потому что нечем платить кредит. Однако это не помешало исполнительнице думать о пополнении в семье.
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Светлана Тарабарова намекнула на третью беременность
В разговоре с Григорием Решетником Светлана Тарабарова не ответила прямо на вопрос о полу ребенка, но намекнула.
Мальчики – к продолжению войны, а девочки – к победе. Ты понял, да? Нас ждет победа,
– сказала звезда.
Также Тарабарова ответила на упреки о том, что в третий раз забеременела, чтобы мужчина мог выезжать за границу: "Так говорят люди, которые не знают, как трудно воспитывать и рожать детей. Это не сравнить – выезд, невыезд. К чему здесь? Тем более, что мы с первых дней в Украине". Артистка признается, что не может быть за границей, когда нужна здесь.
Родители Светланы, который находились в оккупации в Херсоне, не сразу обрадовались новости о ее беременности. Сначала они говорили, что дочь "не думает головой", потому что забеременела во время войны.
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