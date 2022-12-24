Удивительно, но 2022 год был щедрым не только на свадьби в украинском шоу-бизе, но и на пополнение. Подводя итоги, 24 канал напоминает, какие селебрити стали родителями после 24 февраля.

Читайте также Бейби-бум 2022: звездные потомки, о рождении которых говорил весь мир

Яна Заец родила сына под взрывами

Участница "Танцев со звездами" Яна Заец стала мамой 25 февраля, во второй день войны. Партнерша Иракли Макацария рожала не в палате, а в бомбоубежище, пока ее 6-летний первенец прятался от российских обстрелов в другом конце Киева.

Мне пришлось рожать в перерывах между взрывами и походами в бомбоубежище. При каждом взрыве я молилась, за старшего сына Ванюшу, прячущегося в бомбоубежище на другом конце города,

– рассказывала танцовщица.

У Яны Заец родился сын. Сразу после родов они переехали в безопасное место.

Яна Заец беременна во второй раз / Фото с инстаграма танцовщицы

Александр Скичко стал отцом во второй раз

На Пасху, в ночь с 23 на 24 апреля, экс-председатель Черкасской ОГА Александр Скичко во второй раз стал отцом. Его жена Елизавета Юрушева родила дочь Анну в одной из стран Европы. Сейчас она с детьми живет в Милане, а мужчина время от времени приезжает к ним, потому что якобы многодетный отец. В бизнес-леди есть еще сын Даниэль от предыдущего брака с австрийцем.

Мой источник счастья! И у меня таких три,

– комментировала Юрушева в инстаграме.

Елизавета Юрушева с дочками / Фото из инстаграма бизнес-леди

Олеся Стефанко родила дочь

В мае обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2011" Олеся Стефанко объявила, что родила второго ребенка. После сына Тео у нее появилась дочь.

Эта беременность была эмоционально тяжелой даже без каких-либо стрессов снаружи. Я надеюсь на лучшее для Украины. Я желаю, чтобы эта ужасная война скоро закончилась,

– писала модель, живущая в Майами.

Олеся Стефанко с детьми / Фото из инстаграма "Мисс Украина Вселенная 2011"

Александра Шульгина из "Холостяка" впервые стала мамой

В начале июня победительница 1 сезона "Холостяка" с Максом Чмерковским Александра Шульгина родила дочь. Девушка появилась на свет в Лос-Анджелесе, а ее отец – иностранец. Блогерша не раскрывает его личность, а называет "Другом Души" или "Суперменом".

Я многое сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 килограмма и 55 сантиметров,

– комментировала Шульгина летом.

Александра Шульгина с дочерью / Фото с инстаграма победительницы "Холостяка"

У Святослава Вакарчука родилась дочь

21 июня лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук стал отцом дочери. Девочку назвали Соломией, потому что это имя означает "мир". Второй раз папой его сделала продюсер Евгения Яцута, которая в июне 2021 родила первенца Ивана. С ней музыкант сошелся после 20 лет гражданского брака со стилисткой Лялей Фонаревой.

Я счастлив, что вообще смог увидеть (дочь, – 24 канал), просто выкроить буквально минутку. Надо прежде всего помочь ребятам, семья это крайне важно, но я здесь прежде всего ради своей семьи.

– комментировал Вакарчук в июле между поездками на фронт.

Евгений Хмара – многодетный отец

В июле пианист-виртуоз Евгений Хмара в третий раз стал отцом. Жена Дарья Ковтун родила ему сына. Она, кстати, рожала в Киеве, ведь звездный папа очень хотел, чтобы малыш появился на свет на Родине.

Добро пожаловать на нашу красивую планету. Спасибо, что выбрал нас с Дарьей своими родителями. На одну Хмару стало больше,

– радовался пианист.

Евгений Хмара с женой и новорожденным сыном / Фото из инстаграма пианиста

Вера Кекелия родила второго сына

Певица и участница "Женского квартала" Вера Кекелия забеременела до войны. Если сначала она была в Украине, то рожать уехала в Грузию. У них с Романом Дудой родился второй сын Матвей.

Спасибо вселенной, что я во второй раз стала счастливой мамой. Спасибо вселенной, что у меня есть семья, в которой все живы и здоровы. Спасибо вселенной, что я имею невероятных друзей,

– реагировала Кекелия в августе.

Вера Кекелия родила второго сына / Фото из инстаграма певицы

Настя Короткая родила сына Беднякова

В начале сентября телеведущая и актриса Настя Короткая сообщила, что беременна во второй раз. Уже в октябре она родила Андрею Беднякову сына, которого назвали Остапом. Мальчик появился на свет в США, куда Короткая уехала с дочерью Ксеней, поэтому звездный отец публично извинился перед мальчиком.

Добро пожаловать, казак. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далековато. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу. Спасибо за сына. Лучшая мама,

– написал Андрей Бедняков 20 октября.

Новорожденный сын Андрея Беднякова / Фото из инстаграма Короткой

Олег Сенцов отец в четвертый раз

В 2022 году режиссер успел не только жениться, но и стать отцом. Новоиспеченная супруга Вероника Вельч родила ему сына Демьяна. Если скромную церемонию пара сыграла в Украине, то роды прошли в Вашингтоне.

В эти трудные для нас все времена мало бывает светлых событий. Но жизнь, которую мы защищаем, обязательно возьмет верх. Спасибо, любимая, за нашего Демьяна,

– комментировал Олег Сенцов, ушедший добровольцем на войну.

Жена Олега Сенцова с сыном / Фото из фейсбука