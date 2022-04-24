Советник председателя Черкасской облгосадминистрации буквально несколько дней назад рассказывал, что его жена находится за границей на 9 месяце беременности. До войны они планировали партнерские роды, поэтому неизвестно, удалось ли осуществить эти планы.

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"Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше! P.S. Христос Воскрес!" – написал в сети радостное сообщение Александр Скичко. На фото крошечная рука дочери держит палец Александра. Пока неизвестно, как пара назовет девочку.



Александр Скичко стал отцом / Фото с инстаграма мужчины

В комментариях к общему фото в инстаграмме Елизаветы и Александра уже успели поздравить звездные коллеги: Екатерина Кухарь, Анна Ризатдинова, Санта Димопулос, Лилия Подкопаева, TAYANNA, Лилия Пустовит и другие.

О беременности Юрушева объявила в феврале.

Личная жизнь супругов