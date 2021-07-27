Целое состояние: в суде разгласили, какую сумму денег контролирует отец Бритни Спирс

Отец американской исполнительницы Бритни Спирс до сих пор контролирует ее финансы и личную жизнь. В частности, он распоряжается имуществом дочери, которое насчитывает около 60 миллионов долларов. Адвокат певицы подал в суд с просьбой отстранить Джейми Спирса от опекунства.

Известная американская певица Бритни Спирс продолжает бороться за освобождение от опекунства. На днях состоялось очередное заседание суда. Новый адвокат звезды требует отстранить ее отца от должности.

К слову Экс-охранник Бритни Спирс заявил, что певицу поили наркотиками и противозачаточными

Новые детали дела Бритни Спирс

Адвокат Мэтью Розенгарт подал в суд с просьбой передать контроль над финансами исполнительницы сертифицированному бухгалтеру Джейсону Рубину. Также в суде объявили сумму, которой владеет Бритни Спирс, однако распоряжается этими средствами Джейми:

более 2,7 миллиона долларов наличными,

56 миллионов долларов безналичными активами.

Также адвокат заявил, что Джейми Спирс платил себе как опекуну 16 тысяч долларов в месяц (более 400 тысяч гривен), тогда как Бритни получала на 2 тысячи меньше.

Более 13 лет Бритни Джин Спирс находилась под опекой, которая становилась все более токсичной. Помимо лишения дочери достоинства, автономии и определенных базовых свобод, Джейми Спирс также виновен в должностных преступлениях, требующих наложения дополнительных сборов, возмещения или других юридических действий против него,

– подчеркнул Мэтью Розенгарт.

Мать Бритни поддержала дочь

Линн Спирс поддержала дочь, выступив в суде. Она рассказала, что отношения Бритни и ее отца основывались на страхе и ненависти. Джейми, по словам мамы артистки, контролировал малейшие детали ее жизни.

Моя дочь лечилась у спортивного врача, нанятого мистером Спирсом. Упомянутый врач был психиатром, который прописывал то, что я и многие другие считали совершенно неподходящими лекарствами для моей дочери. Она не хотела это принимать,

– призналась Линн Спирс.

Она добавила, что в 2019 году ее дочь умышленно отправили на лечение в специализированном учреждении. Если звезда захотела бы отказаться, ей могли угрожать наказанием.

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