Бывший охранник американской исполнительницы Бритни Спирс Фернандо Флоренс работал с артисткой с 2010 года. За год до того отец знаменитости стал ее опекуном на 6 месяцев, а затем – на неопределенный срок.

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Экс-охранник Спирс о том, как она употребляла наркотики

Фернандо Флоренс сообщил, что раз в неделю в дом певицы приходила женщина, которая передавала "коктейль из сильнодействующих наркотиков и противозачаточных препаратов".

Я объяснял Бритни, что это такое: три антипсихотика и противозачаточные таблетки,

– признался охранник.

Бритни Спирс должна была выпить этот "коктейль". По словам Флоренса, после приема препаратов у звезды начинались галлюцинации. Она якобы теряла здравый смысл и говорила что-то о параллельных мирах.

Она целыми днями смотрела телевизор или занималась спортом. В упадке настроения она плакала, слушая It's A Man's World,

– рассказал Фернандо.

Бывший охранник рассказал и об уровне контроля над певицей. Она не могла выходить на улицу сама, за телефоном внимательно следили. Отец Бритни звонил ей 3-4 раза в день и узнавал, что она делает, так как Спирс не могла заниматься ничем без разрешения опекуна. Кроме этого, если к артистке наведывались гости, их сумки обыскивали.

О чем рассказывала Бритни Спирс на заседании суда

Сама исполнительница, когда впервые выступила в суде, признавалась об ужасных условиях, которых она была должна придерживаться, а некоторые выполняет и до сих пор: