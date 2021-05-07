Успешная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продолжает покорять сеть образами звезд. Для нового откровенного кадра она выбрала горячий look пышнотелой артистки Lizzo.

Жарко Alyona Alyona поразила откровенными признаниями о личном опыте в сексе

Alyona Alyona повторила фото Lizzo

Знаменитость позировала перед камерой на светлом фоне. Она появилась обнаженной, однако налепила на тело золотистые звезды. Пышную грудь Alyona Alyona прикрыла руками. Пикантный образ реперша дополнила серебряными браслетами на руках и лаконичными серьгами-кольцами.

Звезда даже решилась на кардинальную смену имиджа, поэтому покрасила волосы в ярко-зеленый цвет. Alyona Alyona собрала их в пышный низкий пучок и выпустила одну прядь, которую накрутила.

На лице реперша сделала эффектный макияж. Она накрасила веки зелеными и салатными тенями, а губы подчеркнула нюдовим блеском.

В подписи к фото Alyona Alyona поделилась мыслями о звездной болезни: "Когда хватают звезды с неба – я слышу шум! В 2018 году я стала известной и меня стали звать на разного рода мероприятия, где было много известных людей. И каждый раз возвращаясь в Барышевку, я становилась мишенью – каждый знакомый норовил узнать, а как же те звезды ведут себя в реальной жизни и действительно ли они такие как на экране".

Реперша отметила, что ей всегда интересно наблюдать за звездами, имея о них предварительное впечатление. Многие оказываются проще, а кто-то наоборот имеет нелегкий характер, несмотря на то, как ведет себя перед камерами.

Быть известным не просто – большие ожидания от людей и одновременно поднесенные к ногам теми же людьми блага изменяют каждого из нас. Однако заявляю откровенно - звездная болезнь есть, ею болеют часто и далеко не всем удается приземлиться,

– сказала звезда.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Чьи соблазнительные образы копировала Alyona Alyona: