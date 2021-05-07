Успішна українська реп-виконавиця Alyona Alyona продовжує підкорювати мережу образами зірок. Для нового відвертого кадру вона обрала гарячий look пишнотілої артистки Lizzo.

Спекотно Alyona Alyona вразила відвертими зізнаннями про особистий досвід у сексі

Alyona Alyona повторила фото Lizzo

Знаменитість позувала перед камерою на світлому тлі. Вона постала оголеною, однак наліпила на тіло золотисті зірки. Пишні груди Alyona Alyona прикрила руками. Пікантний образ реперка доповнила срібними браслетами на руках та лаконічними сережками-кільцями.

Зірка навіть зважилась на кардинальну зміну іміджу, тож пофарбувала волосся у яскраво-зелений колір. Alyona Alyona зібрала його у пишний низький пучок й випустила одне пасмо, яке накрутила.

На обличчі реперка зробила ефектний макіяж. Вона нафарбувала повіки зеленими й салатовими тінями, а губи підкреслила нюдовим блиском.

У підписі до фото Alyona Alyona поділилась думками про зіркову хворобу: "Коли хапають зірку з неба – я чую галас! 2018 року я стала відомою і мене почали кликати на різного роду заходи, де було багато відомих людей. І кожного разу повертавшись у Баришівку, я ставала мішенню – кожен знайомий норовив дізнатися, а як же ті зірки поводять себе в реальному житті й чи справді вони такі як на екрані".

Реперка зазначила, що їй завжди цікаво спостерігати за зірками, бо має про них попереднє враження. Багато хто виявляється простішим, а хтось навпаки має нелегкий характер попри те, як поводиться перед камерами.

Бути відомим не просто – великі очікування від людей і водночас піднесені до ніг тими ж людьми блага змінюють кожного з нас. Проте заявляю відверто – зіркова хвороба є, нею хворіють часто і далеко не всім вдається приземлитися,

– зауважила зірка.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Чиї спокусливі образи копіювала Alyona Alyona: