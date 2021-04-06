Известная пышнотелая рэперка Alyona Alyona поразила поклонников новой затеей. Она повторяет откровенные фото звездных коллег. Артистка уже позировала топлесс, как Надя Дорофеева и Майли Сайрус, и примерила дерзкое платье, как у Бейонсе.

Первым рэперка воспроизвела образ экс-солистки группы "Время и стекло" Нади Дорофеевой. На фото она позировала на лежаке топлесс в одних трусиках, белой кепке и солнцезащитных очках. Обнаженный бюст певица прикрыла книгой и продемонстрировала в кадре подтянутый животик. Alyona Alyona взамен прикрыла обнаженный бюст газетой "Сельские вести", а вместо крошечных стрингов выбрала корректирующее белье.

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"Когда красоту не прячут за словами – я слышу шум", – написала рэперка.



Alyona Alyona и Надя Дорофеева топлес / Фото Instagram / @ alyona.alyona.official

Следующей дерзкая Alyona Alyona выбрала американскую R&B-диву Бейонсе. Если звезда, которая является креативным партнером бренда Adidas, надела облегающее мини-платье на тонких бретелях, то украинская исполнительница подобрала черную майку и широкие шорты с тремя фирменными полосками, которые натянула к груди.

Как и Бейонсе, Alyona Alyona накинула на плечи черный пиджак, надела туфли на невысоком каблуке, круглые солнцезащитные очки, большие серьги-кольца и собрала волосы в высокий пучок. Она до деталей повторила образ певицы и даже позу, обольстительно подняв ножку.

"Когда качаю зал, но не качаю пресс – я слышу шум", – с юмором написала звезда.



Alyona Alyona и Бейонсе / Фото Instagram / @ alyona.alyona.official

Сейчас последней артистка скопировала эпатажную Майли Сайрус. Она повторила фото певицы топлес. Как и зарубежная коллега, Alyona Alyona надела светлые джинсы и массивное золотое ожерелье, распустила волосы, а обнаженную грудь прикрыла половинками грейпфрутов. Правда, рэперке понадобились фрукты значительно больше.

"Когда я говорю, что мои фрукты без ГМО – я слышу шум", – отметила Alyona Alyona. Сторонники уже успели предположить, что серия пикантных фото посвящена выходу нового альбома рэперки Galas. Ее вторая пластинка появится уже 9 апреля.



Alyona Alyona и Майли Сайрус / Фото Instagram / @ alyona.alyona.official

Накануне выхода нового альбома Alyona Alyona привлекла к себе внимание и рядом сенсационных признаний: